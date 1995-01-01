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    Усманов: «Думаю об инвестировании в «Эвертон». Почему бы не назвать его новый стадион «УСМ Арена»?»

    Российский предприниматель Алишер Усманов может стать совладельцем «Эвертона». Сейчас клуб находится в руках друга и партнера россиянина Фархада Мошири.

    «Да, с большим удовольствием, если Мошири попросит. Я думаю об инвестировании в этот клуб. Я не могу отказаться от «Арсенала», я не перестану быть его фанатом. Но если я стану инвестором «Эвертона», я надену его форму, потому что я профессионал.

    Они собираются построить новый стадион. Почему бы не «УСМ Арена»? Мне необязательно участвовать в управлении самому, я могу просто спонсировать их», – цитирует Усманова Sports.ru со ссылкой на Financial Times.

    • Усманов ранее владел частью акций «Арсенала».
    • Состояние бизнесмена на апрель 2019 года – 16,3 миллиарда долларов.
    • «Эвертон» сейчас в АПЛ идет 11-м.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2194

      aaaaahhhh 34 минуты назад

      сдохнет скоро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      alarm 39 минут назад

      лучше бы для россии сделал ещё одно хорошее дело: выкупить и расформировать спартак, как позор страны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1385

      Давид59 42 минуты назад

      Газпром, конечно тоже не ангел, но хотя бы в российский клуб вкладываются

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1385

      Давид59 44 минуты назад

      Ну кто там с зарплатами по 10 тысяч спрашивал "где деньги Зин"? Вон они, денежки где!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1207

      solodealer > Давид59 35 минут назад

      Да...ОЛИГОФРЕНЫ ЕЩЁ ЧТО-ТО ТАМ "...с зарплатами по 10 тысяч..." СПРАШИВАЮТ!
      Кому ещё что может оставаться в путинизме НЕПОНЯТНЫМ?))+

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