Усманов: «Думаю об инвестировании в «Эвертон». Почему бы не назвать его новый стадион «УСМ Арена»?»

Российский предприниматель Алишер Усманов может стать совладельцем «Эвертона». Сейчас клуб находится в руках друга и партнера россиянина Фархада Мошири.
«Да, с большим удовольствием, если Мошири попросит. Я думаю об инвестировании в этот клуб. Я не могу отказаться от «Арсенала», я не перестану быть его фанатом. Но если я стану инвестором «Эвертона», я надену его форму, потому что я профессионал.
Они собираются построить новый стадион. Почему бы не «УСМ Арена»? Мне необязательно участвовать в управлении самому, я могу просто спонсировать их», – цитирует Усманова Sports.ru со ссылкой на Financial Times.
- Усманов ранее владел частью акций «Арсенала».
- Состояние бизнесмена на апрель 2019 года – 16,3 миллиарда долларов.
- «Эвертон» сейчас в АПЛ идет 11-м.
Источник: Sports.ru