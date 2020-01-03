Усманов: «Думаю об инвестировании в «Эвертон». Почему бы не назвать его новый стадион «УСМ Арена»?»

Российский предприниматель Алишер Усманов может стать совладельцем «Эвертона». Сейчас клуб находится в руках друга и партнера россиянина Фархада Мошири.

«Да, с большим удовольствием, если Мошири попросит. Я думаю об инвестировании в этот клуб. Я не могу отказаться от «Арсенала», я не перестану быть его фанатом. Но если я стану инвестором «Эвертона», я надену его форму, потому что я профессионал.

Они собираются построить новый стадион. Почему бы не «УСМ Арена»? Мне необязательно участвовать в управлении самому, я могу просто спонсировать их», – цитирует Усманова Sports.ru со ссылкой на Financial Times.