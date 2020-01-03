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  • Усманов: «Думаю об инвестировании в «Эвертон». Почему бы не назвать его новый стадион «УСМ Арена»?»

Усманов: «Думаю об инвестировании в «Эвертон». Почему бы не назвать его новый стадион «УСМ Арена»?»

3 января 2020, 21:15
17

Российский предприниматель Алишер Усманов может стать совладельцем «Эвертона». Сейчас клуб находится в руках друга и партнера россиянина Фархада Мошири.

«Да, с большим удовольствием, если Мошири попросит. Я думаю об инвестировании в этот клуб. Я не могу отказаться от «Арсенала», я не перестану быть его фанатом. Но если я стану инвестором «Эвертона», я надену его форму, потому что я профессионал.

Они собираются построить новый стадион. Почему бы не «УСМ Арена»? Мне необязательно участвовать в управлении самому, я могу просто спонсировать их», – цитирует Усманова Sports.ru со ссылкой на Financial Times.

  • Усманов ранее владел частью акций «Арсенала».
  • Состояние бизнесмена на апрель 2019 года – 16,3 миллиарда долларов.
  • «Эвертон» сейчас в АПЛ идет 11-м.

Источник: Sports.ru
Англия. Премьер-лига Эвертон
Комментарии (17)
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Давид59
1578079538
Ну кто там с зарплатами по 10 тысяч спрашивал "где деньги Зин"? Вон они, денежки где!!!
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Давид59
1578079664
Газпром, конечно тоже не ангел, но хотя бы в российский клуб вкладываются
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aaaaahhhh
1578080171
сдохнет скоро.
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Tsigan
1578082770
А почему бы ротор волгоградский не спонсировать?
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mutabor0992
1578084318
Упырь!!!
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InterMilLano1908
1578086959
А смысл ему тут вкладывать? тут воруют все, не думаю что у него куча времени чтобы следить за всем... никто не будет инвестировать в страну где воруют от президента и до дворника... Пока сами не начнем с себя то и будущего у страны нет...
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evgevg13
1578091813
Усманов: «Думаю об инвестировании в «Эвертон» - между строк: наворовал тут- вложу там, целее будут.
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sidul1
1578097617
В АПЛ бабло, а нам лимит, круто живем
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АртурZaСМ
1578125873
Лучше бы вложился в какой-нибудь российский клуб, чтобы в российском футболе появился еще один клуб не зависящий от гос бабла...
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моэм
1578130765
Кто то хочет, чтобы он вложился в клуб РПЛ....а зачем ему это???....на кой х.... гражданину Британии Алишеру Усманову почему то называющемуся российским предпринимателем вкладываться в Россию????
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