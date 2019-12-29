«Хотите капельку волшебства?» Сборная России выложила видео с жонглирующим Луневым в костюме Деда Мороза

Сборная России в твиттере опубликовала видео, на котором голкипер «Зенита» Андрей Лунев жонглирует апельсинами в костюме Деда Мороза.

«Хотите капельку волшебства? Она есть у нас. Андрей Лунев превратился в Деда Мороза и поздравляет вас с наступающим Новым годом», – говорится в подписи к видео.

Голкипер не играет с начала октября.

Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.

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