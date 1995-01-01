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    «Хотите капельку волшебства?» Сборная России выложила видео с жонглирующим Луневым в костюме Деда Мороза

    Сборная России в твиттере опубликовала видео, на котором голкипер «Зенита» Андрей Лунев жонглирует апельсинами в костюме Деда Мороза.

    «Хотите капельку волшебства? Она есть у нас. Андрей Лунев превратился в Деда Мороза и поздравляет вас с наступающим Новым годом», – говорится в подписи к видео.

    • Голкипер не играет с начала октября.
    • Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.

    «Рейтинг букмекеров»: Лунева вывели из состава «Зенита» из-за несоблюдения режима

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +13291

      bset 41 минуту назад

      Причем тут Лунев и сборная? Еще бы Лодыгина позвали в видео сняться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3739

      порт 42 минуты назад

      Ну вот, похоже выздоровление Лунёва затянется на долго.

      0
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