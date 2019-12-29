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  • «Хотите капельку волшебства?» Сборная России выложила видео с жонглирующим Луневым в костюме Деда Мороза

«Хотите капельку волшебства?» Сборная России выложила видео с жонглирующим Луневым в костюме Деда Мороза

29 декабря 2019, 16:41
4

Сборная России в твиттере опубликовала видео, на котором голкипер «Зенита» Андрей Лунев жонглирует апельсинами в костюме Деда Мороза.

«Хотите капельку волшебства? Она есть у нас. Андрей Лунев превратился в Деда Мороза и поздравляет вас с наступающим Новым годом», – говорится в подписи к видео.

  • Голкипер не играет с начала октября.
  • Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.

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Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Зенит Лунев Андрей
Комментарии (4)
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порт
1577628718
Ну вот, похоже выздоровление Лунёва затянется на долго.
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bset
1577628788
Причем тут Лунев и сборная? Еще бы Лодыгина позвали в видео сняться.
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Давид59
1577651292
Ну вот, апельсины уже ловит. Значит выздоравливает
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Plyash
1577653913
Пусть в ворота в костюме ДМ встанет.А вот весьма интересно,на какое такое"хроническое повреждение" намекает г-н Семак? И в канун праздников у него,вероятно,рецидив? Кто-нибудь знает?
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