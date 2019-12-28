Только четыре тренера выигрывали 50 матчей в АПЛ быстрее Анчелотти

«Эвертон» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии победил «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).
Эта победа стала 50-й для главного тренера мерсисайдцев Карло Анчелотти в АПЛ. Для этого ему понадобилось 78 игр.
Быстрее отметки в 50 побед достигали только четыре специалиста: Жозе Моуринью (63 матча), Хосеп Гвардиола (69), Антонио Конте (73) и Мануэль Пеллегрини (75).
- Анчелотти возглавил «Эвертон» в декабре этого года.
- До этого итальянец тренировал в Англии «Челси».
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Источник: Opta