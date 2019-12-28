Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Только четыре тренера выигрывали 50 матчей в АПЛ быстрее Анчелотти

Только четыре тренера выигрывали 50 матчей в АПЛ быстрее Анчелотти

28 декабря 2019, 20:50
2

«Эвертон» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии победил «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).

Эта победа стала 50-й для главного тренера мерсисайдцев Карло Анчелотти в АПЛ. Для этого ему понадобилось 78 игр.

Быстрее отметки в 50 побед достигали только четыре специалиста: Жозе Моуринью (63 матча), Хосеп Гвардиола (69), Антонио Конте (73) и Мануэль Пеллегрини (75).

  • Анчелотти возглавил «Эвертон» в декабре этого года.
  • До этого итальянец тренировал в Англии «Челси».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Opta
Англия. Премьер-лига Эвертон Анчелотти Карло
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maga Ingush
1577556281
А Клоп?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+