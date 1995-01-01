Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Влашич: «Не хотел бы Сербию в соперники на Евро-2020»

    Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от Евро-2020.

    «Все потенциальные соперники сильны, это точно. Я не хотел бы, чтобы это была Сербия. Исключительно потому, что в этом случае на переднем плане был бы не спорт, а другие вещи. Может быть, лучше получить хозяев турнира, шотландцев. Они обожают футбол, будет отличная атмосфера на стадионе», – сказал Влашич.

    • Соперниками Хорватии по группе на Евро-2020 станут сборные Англии и Чехии.
    • Четвертой командой группы может стать Сербия, если пройдет плей-офф Лиги наций.

    Источник: 24sata

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:06
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106840
    #2
    Chernyi Lis
    79424
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74901
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru