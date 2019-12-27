Влашич: «Не хотел бы Сербию в соперники на Евро-2020»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от Евро-2020.

«Все потенциальные соперники сильны, это точно. Я не хотел бы, чтобы это была Сербия. Исключительно потому, что в этом случае на переднем плане был бы не спорт, а другие вещи. Может быть, лучше получить хозяев турнира, шотландцев. Они обожают футбол, будет отличная атмосфера на стадионе», – сказал Влашич.