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Погба провел 150-й матч за «Манчестер Юнайтед»

26 декабря 2019, 22:33

«Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в матче 19-го тура АПЛ.

В составе хозяев на 46-й минуте встречи на поле появился Поль Погба. Для французского футболиста эта игра 150-й в составе манкунианцев.

  • Погба – воспитанник «МЮ». За основную команду он играет с 2011 года.
  • С 2012 по 2016 годы француз выступал за «Ювентус», после чего вновь вернулся в Англию.
  • Большую часть нынешнего сезона Погба пропустил из-за травмы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль
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