Погба провел 150-й матч за «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в матче 19-го тура АПЛ.

В составе хозяев на 46-й минуте встречи на поле появился Поль Погба. Для французского футболиста эта игра 150-й в составе манкунианцев.

Погба – воспитанник «МЮ». За основную команду он играет с 2011 года.

С 2012 по 2016 годы француз выступал за «Ювентус», после чего вновь вернулся в Англию.

Большую часть нынешнего сезона Погба пропустил из-за травмы.