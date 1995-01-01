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    АПЛ. «МЮ» разгромил «Ньюкасл Юнайтед», у Марсьяля дубль

    «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии.

    Встреча, проходившая на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1. Дубль оформил Антони Марсьяль.

    «МЮ» набрал 28 очков и поднялся на седьмое место. «Ньюкасл» занимает десятую строчку (25 очков).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

    Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед – 4:1 (3:1)

    Голы: 0:1 – Лонгстафф, 17; 1:1 – Марсьяль, 24; 2:1 – Гринвуд, 36; 3:1 – Рэшфорд, 41; 4:1 – Марсьяль, 51.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      NRM Спец 54 минуты назад

      Кто нибудь соберите Ньюкасл ))))


      Они частями лежат на Олд Траффорд )))))

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