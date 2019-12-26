АПЛ. «МЮ» разгромил «Ньюкасл Юнайтед», у Марсьяля дубль

«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии.
Встреча, проходившая на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1. Дубль оформил Антони Марсьяль.
«МЮ» набрал 28 очков и поднялся на седьмое место. «Ньюкасл» занимает десятую строчку (25 очков).
Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед – 4:1 (3:1)
Голы: 0:1 – Лонгстафф, 17; 1:1 – Марсьяль, 24; 2:1 – Гринвуд, 36; 3:1 – Рэшфорд, 41; 4:1 – Марсьяль, 51.
Источник: «Бомбардир»
Они частями лежат на Олд Траффорд )))))