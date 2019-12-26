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АПЛ. «МЮ» разгромил «Ньюкасл Юнайтед», у Марсьяля дубль

26 декабря 2019, 22:20
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«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Встреча, проходившая на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1. Дубль оформил Антони Марсьяль.

«МЮ» набрал 28 очков и поднялся на седьмое место. «Ньюкасл» занимает десятую строчку (25 очков).

Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед – 4:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Лонгстафф, 17; 1:1 – Марсьяль, 24; 2:1 – Гринвуд, 36; 3:1 – Рэшфорд, 41; 4:1 – Марсьяль, 51.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ньюкасл Марсьяль Антони
Комментарии (2)
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NRM Спец
1577388988
Кто нибудь соберите Ньюкасл ))))

Они частями лежат на Олд Траффорд )))))
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Oldtrafford83
1577422239
Вчера раскрыли 3 рождественских подарка от игроков Ньюкасла))
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