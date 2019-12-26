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  • Первый тренер Сулейманова: «Шапи пришел записываться, я ему говорю: «Ты же совсем маленький»

Первый тренер Сулейманова: «Шапи пришел записываться, я ему говорю: «Ты же совсем маленький»

26 декабря 2019, 16:57

Мурза Мурзаев, первый тренер форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал знакомстве с футболистом.

«Помню, в детстве он пришел в раздевалку записаться, маленький еще совсем был. Я говорю: «Ты же совсем маленький». Шапи ответил: «Я люблю футбол, хочу играть». С отцом зашел, я посмотрел, думаю: «Интересный мальчишка».

Он очень редко пропускал тренировки. Дождь, ветер — все равно приходил, даже не опаздывал. Куртка на нем была такая большая, сам еще маленький, а куртка висела. Не мешало ли, что он любит хинкали и лепешки? Нет, скорее помогало», – сказал Мурзаев.

  • Сулейманов в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил четыре гола, сделал пять результативных пасов.
  • Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
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