Лукаку: «Было такое ощущение, что мы с Погба виноваты во всех проблемах «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку вспомнил о своих проблемах в «Манчестер Юнайтед», который он покинул прошлым летом.

«Во время летних сборов я отвел в сторону Погба и сказал, что для меня с «Юнайтед» все кончено. Было такое ощущение, что мы с Погба виноваты во всех проблемах клуба.

С самого начала все было в стиле «Да, но...». Я забил в Суперкубке Европы, а они сказали: «Да, но еще один запорол». Когда я впервые вышел в старте «МЮ» в АПЛ и забил «Вест Хэму», и они сказали: «Да, но...». С тех пор я представлял себе, что будет, если я покину клуб. Один год в «Юнайтед» стирает предыдущие восемь», – сказал бельгиец.