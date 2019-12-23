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  • Лукаку: «Было такое ощущение, что мы с Погба виноваты во всех проблемах «Манчестер Юнайтед»

Лукаку: «Было такое ощущение, что мы с Погба виноваты во всех проблемах «Манчестер Юнайтед»

23 декабря 2019, 21:35
4

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку вспомнил о своих проблемах в «Манчестер Юнайтед», который он покинул прошлым летом.

«Во время летних сборов я отвел в сторону Погба и сказал, что для меня с «Юнайтед» все кончено. Было такое ощущение, что мы с Погба виноваты во всех проблемах клуба.

С самого начала все было в стиле «Да, но...». Я забил в Суперкубке Европы, а они сказали: «Да, но еще один запорол». Когда я впервые вышел в старте «МЮ» в АПЛ и забил «Вест Хэму», и они сказали: «Да, но...». С тех пор я представлял себе, что будет, если я покину клуб. Один год в «Юнайтед» стирает предыдущие восемь», – сказал бельгиец.

  • Лукаку выступал за «МЮ» с 2017 по 2019 год.
  • Он забил 42 гола в 96 матчах.
  • Летом нападающий ушел в «Интер» за 65 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Интер Лукаку Ромелу Погба Поль
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1577129483
Ты то может быть и нет, а вот "великий" Погба... *****
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ivanthebest
1577134655
Какой-то бред... Сам себя накрутил. Бабских сериалов что ли пересмотрел?)
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general.lizyukov
1577136648
Форвард, забивающий меньше 1 гола за 2 игры - самому не стыдно? Забил - и что? Это твоя работа, теперь будем всех за исполнение ими своих обязанностей в герои записывать? Можно и получше.
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Oldtrafford83
1577164843
Началось нытьё, забивай в Италии,приноси пользу клубу и не гони на бывший клуб!!!
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