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    Лукаку: «Было такое ощущение, что мы с Погба виноваты во всех проблемах «Манчестер Юнайтед»

    Форвард «Интера» Ромелу Лукаку вспомнил о своих проблемах в «Манчестер Юнайтед», который он покинул прошлым летом.

    «Во время летних сборов я отвел в сторону Погба и сказал, что для меня с «Юнайтед» все кончено. Было такое ощущение, что мы с Погба виноваты во всех проблемах клуба.

    С самого начала все было в стиле «Да, но...». Я забил в Суперкубке Европы, а они сказали: «Да, но еще один запорол». Когда я впервые вышел в старте «МЮ» в АПЛ и забил «Вест Хэму», и они сказали: «Да, но...». С тех пор я представлял себе, что будет, если я покину клуб. Один год в «Юнайтед» стирает предыдущие восемь», – сказал бельгиец.

    • Лукаку выступал за «МЮ» с 2017 по 2019 год.
    • Он забил 42 гола в 96 матчах.
    • Летом нападающий ушел в «Интер» за 65 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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