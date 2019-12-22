Погба впервые с сентября попал в заявку «Манчестер Юнайтед». Француз начнет матч с «Уотфордом» в запасе

В матче 18-го тура АПЛ «Уотфорд» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».

В заявку гостей впервые с 30 сентября попал полузащитник Поль Погба, восстановившийся после травмы.

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Кабаселе, Каткарт, Кико, Капу, Хьюз, Сарр, Дукуре, Деулофеу, Дини.

Запасные: Гомес, Грей, Доусон, Масина, Перейра, Саксес, Чалоба.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделоф, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Джеймс, Лингард, Рэшфорд, Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Янг, Гринвуд, Мата, Матич, Перейра, Погба.