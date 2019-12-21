Покеттино: «Открыт для предложений. Никаких рамок»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино готов продолжить карьеру. Аргентинца уволили из лондонского клуба осенью.

«Мы [со штабом] открыты для предложений. Когда я говорю про эти интересные предложения, я не имею в виду никаких рамок. Нужно, чтоб был интересный проект и подходящие персоны. Я люблю АПЛ, но есть и другие интересные чемпионаты и клубы», – приводит слова Покеттино Marca.