Покеттино: «Открыт для предложений. Никаких рамок»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино готов продолжить карьеру. Аргентинца уволили из лондонского клуба осенью.
«Мы [со штабом] открыты для предложений. Когда я говорю про эти интересные предложения, я не имею в виду никаких рамок. Нужно, чтоб был интересный проект и подходящие персоны. Я люблю АПЛ, но есть и другие интересные чемпионаты и клубы», – приводит слова Покеттино Marca.
- В прошлом сезоне «Тоттенхэм» с Покеттино дошел до финала Лиги чемпионов.
- До лондонцев аргентинец тренировал «Саутгемптон».
- Как тренер Покеттино не взял ни одного трофея.
Источник: Marca