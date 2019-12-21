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Покеттино: «Открыт для предложений. Никаких рамок»

21 декабря 2019, 18:58
3

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино готов продолжить карьеру. Аргентинца уволили из лондонского клуба осенью.

«Мы [со штабом] открыты для предложений. Когда я говорю про эти интересные предложения, я не имею в виду никаких рамок. Нужно, чтоб был интересный проект и подходящие персоны. Я люблю АПЛ, но есть и другие интересные чемпионаты и клубы», – приводит слова Покеттино Marca.

  • В прошлом сезоне «Тоттенхэм» с Покеттино дошел до финала Лиги чемпионов.
  • До лондонцев аргентинец тренировал «Саутгемптон».
  • Как тренер Покеттино не взял ни одного трофея.

Источник: Marca
Весь мир Почеттино Маурисио
Комментарии (3)
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zabvo9406
1576946641
Дортмунд слышишь???????
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LOKOfanatik19
1576947391
Наполи поспешил с Назначением "Злого Гнома". Такой тренер как раз бы пришелся ко двору.
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BARCLAYS_APL
1576956587
Если М Ю не пригласит Почеттино жирно пожалеют Сульшер просто показуху вытворяет Почеттино реально новым САФОМ был бы
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