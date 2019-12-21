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    Покеттино: «Открыт для предложений. Никаких рамок»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино готов продолжить карьеру. Аргентинца уволили из лондонского клуба осенью.

    «Мы [со штабом] открыты для предложений. Когда я говорю про эти интересные предложения, я не имею в виду никаких рамок. Нужно, чтоб был интересный проект и подходящие персоны. Я люблю АПЛ, но есть и другие интересные чемпионаты и клубы», – приводит слова Покеттино Marca.

    • В прошлом сезоне «Тоттенхэм» с Покеттино дошел до финала Лиги чемпионов.
    • До лондонцев аргентинец тренировал «Саутгемптон».
    • Как тренер Покеттино не взял ни одного трофея.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +807

      LOKOfanatik19 11 минут назад

      Наполи поспешил с Назначением "Злого Гнома". Такой тренер как раз бы пришелся ко двору.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1480

      zabvo9406 23 минуты назад

      Дортмунд слышишь???????

      0
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