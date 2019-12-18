Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок английской лиги. «Астон Вилла» со счетом 5:0 разгромила «Ливерпуль»

Кубок английской лиги. «Астон Вилла» со счетом 5:0 разгромила «Ливерпуль»

18 декабря 2019, 00:41
13

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» на своем поле одержала разгромную победу над «Ливерпулем» со счетом 5:0.

В составе бирмингемской команды отличились Конор Хурихейн, дважды Джонатан Коджиа и Уэсли. Кроме того, автогол в свой пассив записал защитник мерсисайдцев Морган Бойс.

«Ливерпуль» играл в этом матче дублирующим составом, поскольку игроки основы отправились в Катар для участия в клубном чемпионате мира.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

Астон Вилла – Ливерпуль – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Хурихейн, 14; 2:0 – Бойс (в свои ворота), 17; 3:0 – Коджиа, 37; 4:0 – Коджиа, 45; 5:0 – Уэсли, 90+2.

Результаты Кубка английской лиги

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Астон Вилла Ливерпуль
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Drapik
1576619503
Последний шанс у Клоппа выиграть АПЛ. В этом сезоне. В следующем в команду придет жидкое мясо.
Ответить
Saracen Jr
1576620277
Извращенцы. Уж лучше б пропустили арсенал дальше
Ответить
Айзен 87
1576620506
очередная говноновость от недосайта
Ответить
ivanthebest
1576621611
Смачный писос. Да, у ливера конечно играла молодёжка, но и у Астон Виллы был один резерв. Если б нужно было и 10 могли впихнуть...
Ответить
RyslanZ
1576621828
Как говорится в известной пословице-,"за двумя зайцами погонишься..." Кубок английской лиги -"заяц" от Ливерпуля уже убежал....
Ответить
vitvik
1576622096
Мексиканский «Монтеррей» в сегодняшней игре оценит эту новость. За 22 часа даже «Ливерпулю» не выиграть два матча в разных частях света.
Ответить
mihail200606
1576649722
Да ливеру по херу.. Ненужный турнир какой то
Ответить
Rus9I
1576657208
Учитывая что играл чисто дубль, и самые молодые игроки, но тут нечему гордиться! Стыдно должно быть ассоциации футбола Англии, за то что не перенесли игру. А так, Ливерпуль красавцы, показали что этот кубок никому не нужен, и спокойно сегодня выиграют полуфинальный матч клубного ЧМ
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+