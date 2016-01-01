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    Кубок английской лиги. «Астон Вилла» со счетом 5:0 разгромила «Ливерпуль»

    В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» на своем поле одержала разгромную победу над «Ливерпулем» со счетом 5:0.

    В составе бирмингемской команды отличились Конор Хурихейн, дважды Джонатан Коджиа и Уэсли. Кроме того, автогол в свой пассив записал защитник мерсисайдцев Морган Бойс.

    «Ливерпуль» играл в этом матче дублирующим составом, поскольку игроки основы отправились в Катар для участия в клубном чемпионате мира.

    Кубок английской лиги. 1/4 финала

    Астон Вилла – Ливерпуль – 5:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Хурихейн, 14; 2:0 – Бойс (в свои ворота), 17; 3:0 – Коджиа, 37; 4:0 – Коджиа, 45; 5:0 – Уэсли, 90+2.

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +133

      Айзен 87 2 минуты назад

      очередная говноновость от недосайта

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      Рейтинг: +1949

      SarJr 6 минут назад

      Извращенцы. Уж лучше б пропустили арсенал дальше

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      Рейтинг: +243

      Drapik 19 минут назад

      Последний шанс у Клоппа выиграть АПЛ.
      В этом сезоне.
      В следующем в команду придет жидкое мясо.

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