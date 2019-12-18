Кубок английской лиги. «Астон Вилла» со счетом 5:0 разгромила «Ливерпуль»

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» на своем поле одержала разгромную победу над «Ливерпулем» со счетом 5:0.

В составе бирмингемской команды отличились Конор Хурихейн, дважды Джонатан Коджиа и Уэсли. Кроме того, автогол в свой пассив записал защитник мерсисайдцев Морган Бойс.

«Ливерпуль» играл в этом матче дублирующим составом, поскольку игроки основы отправились в Катар для участия в клубном чемпионате мира.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

Астон Вилла – Ливерпуль – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Хурихейн, 14; 2:0 – Бойс (в свои ворота), 17; 3:0 – Коджиа, 37; 4:0 – Коджиа, 45; 5:0 – Уэсли, 90+2.

Результаты Кубка английской лиги