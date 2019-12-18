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Материалы

Астон Вилла - Ливерпуль

17.12.2019, Вторник, 22:45 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Трансляция: Матч ТВ Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Астон Вилла - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
11 тур
2 ноября, суббота 18:00 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
14 февраля, воскресенье 17:05 Астон Вилла 0:6 Ливерпуль
7 тур
26 сентября, суббота 17:00 Ливерпуль 3:2 Астон Вилла
Англия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
19 апреля, воскресенье 17:00 Астон Вилла 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
17 января, суббота 18:00 Астон Вилла 0:2 Ливерпуль
4 тур
13 сентября, суббота 20:30 Ливерпуль 0:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
18 января, суббота 21:30 Ливерпуль 2:2 Астон Вилла
2 тур
24 августа, суббота 20:30 Астон Вилла 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
31 марта, воскресенье 16:30 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
17 тур
15 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
32 тур
7 апреля, суббота 18:00 Ливерпуль 1:1 Астон Вилла
16 тур
18 декабря, воскресенье 18:05 Астон Вилла 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:0 Ливерпуль
16 тур
6 декабря, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
29 декабря, вторник 22:45 Астон Вилла 0:1 Ливерпуль
3 тур
24 августа, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 5:0 Астон Вилла
3 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
23 тур
21 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 2:2 Астон Вилла
1 тур
11 августа, суббота 20:15 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
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    Рейтинг: +1154

    Стаz 18 декабря 2019, 00:06

    Офигенный состав Ливера на сайте бомбардир, три игра в основе

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    Рейтинг: +1376

    Lilipyt > Стаz 18 декабря 2019, 13:52

    это объясняет почему 5-0

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    Рейтинг: +43

    Shahob 17 декабря 2019, 23:19

    Федерация не перенесла игру не пошла навстречу, а зачем клубу идти им навстречу? Пускай Ливерпуль вылетает раз им (федерации) рейтинг и трансляции не нужны.

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    Рейтинг: +1255

    нейтральныйкакникто 17 декабря 2019, 18:43

    Сегодня кубок лиги, завтра клуб. ЧМ , где дублёры , где основные?Что будут сливать?

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    Рейтинг: +22

    ulimulik 17 декабря 2019, 08:02

    прощай кубок.

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