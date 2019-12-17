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Клубный чемпионат мира. «Фламенго» победил «Аль-Хиляль» и стал первым финалистом турнира

17 декабря 2019, 22:31

В первом полуфинальном матче клубного чемпионата мира «Фламенго» выиграл у «Аль-Хиляля» со счетом 3:1.

Саудовская команда вышла вперед усилиями Салема Аль-Досари, однако бразильцы ответили тремя забитыми мячами. Отличились Джорджиан де Арраскаэта и Бруно Энрике. Кроме того, автогол на счету Али Аль-Булайхи.

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

Фламенго (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Аль-Досари, 18; 1:1 – де Арраскаэта, 49; 2:1 – Бруно Энрике, 78; 3:1 – Аль-Булайхи (в свои ворота), 82.

Клубный чемпионат мира. «Аль-Садд» проиграл «Эсперансу» в матче за пятое место. Команда Хави пропустила 6 голов

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Фламенго Аль-Хиляль
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