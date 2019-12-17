«Спорт день за днем»: «Зенит» продлит контракт с Семаком

«Зенит» собирается заключить новое соглашение с главным тренером Сергеем Семаком, пишет «Спорт день за днем».

Руководство «Зенита» положительно оценивает работу 43-летнего тренера, поэтому контракт будет продлен до июня 2021 года на имеющихся условиях. Действующий контракт Семака истекает в июне.