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    «Спорт день за днем»: «Зенит» продлит контракт с Семаком

    «Зенит» собирается заключить новое соглашение с главным тренером Сергеем Семаком, пишет «Спорт день за днем».

    Руководство «Зенита» положительно оценивает работу 43-летнего тренера, поэтому контракт будет продлен до июня 2021 года на имеющихся условиях. Действующий контракт Семака истекает в июне.

    • В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.
    • В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19-ти туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
    • Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +66

      Питерский князь 5 минут назад

      А на х.у.я? Еще 1 сезон закидушек на Дзюбу?
      Смотреть противно. Интересный футбол был при Морозове, Петрджели и Адвокаате, и при АВБ.
      Это все равно, что принемать вану с кирпичами.

      0
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      Рейтинг: +1222

      Давид59 7 минут назад

      Богданыч получил шанс на ещё одну еврокубковую кампанию. При таком же результате думаю больше не продлят

      0
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      Рейтинг: +150

      Борис23 11 минут назад

      Ещё бы результаты в еврокубках улучшить и цены ему не будет.

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