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«Спорт день за днем»: «Зенит» продлит контракт с Семаком

17 декабря 2019, 13:32
16

«Зенит» собирается заключить новое соглашение с главным тренером Сергеем Семаком, пишет «Спорт день за днем».

Руководство «Зенита» положительно оценивает работу 43-летнего тренера, поэтому контракт будет продлен до июня 2021 года на имеющихся условиях. Действующий контракт Семака истекает в июне.

  • В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.
  • В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19-ти туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
  • Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (16)
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Борис23
1576579648
Ещё бы результаты в еврокубках улучшить и цены ему не будет.
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Давид59
1576579896
Богданыч получил шанс на ещё одну еврокубковую кампанию. При таком же результате думаю больше не продлят
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RotBerg
1576581023
Отлично!!
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Рубинище
1576581240
Для РПЛ он нормален, а в еврокубках слабоват. Тактика попади в голову скоро и у нас не пройдёт.
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paracetamol
1576583632
Для внутреннего потребления тренеришка!
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dinar7777dinar
1576585261
Никчемный физрук. Чемпион за счёт хазпрома.
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dago41
1576585456
Нашел классный сайт с дог. матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1576586911
"Дайте Сереже поработать"--очередной перспективный лозунг.
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3a zenit
1576592186
ну и правильно,пусть достроит питерскую Уфу с крепким анальным дэфом!
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erma
1576592417
Понятно, что в чемпионате страны Зенит может играть вообще без тренера (то есть с Семаком). А в Европе вообще никак не может - и тоже, получается, тренер не нужен!
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