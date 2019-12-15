Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Селтик» и «Реал» – лидеры последних девяти лет по числу матчей в еврокубках

«Селтик» и «Реал» – лидеры последних девяти лет по числу матчей в еврокубках

15 декабря 2019, 12:15
2

Посчитано количество матчей, проведенных клубами в еврокубках в период с сезона-2010/11 по конец 2019 года. Лидирует шотландский «Селтик». Команда сыграла под эгидой УЕФА 118 матчей (с учетом квалификационных раундов).

Делит первое место с «Селтиком» мадридский «Реал» – тоже 118 матчей. На третьей позиции со 112-ю встречами находится мадридский «Атлетико».

  • Российские клубы в топ-десять не попали.
  • Действующие победители еврокубков «Ливерпуль» и «Челси» не входят в топ-десять.
  • «Селтик» и «Реал» весной сыграют в плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно.

Источник: твиттер Inside The SPFL
Шотландия. Премьер-лига Испания. Примера Селтик
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JI e x a
1576425220
Только Реал эти матчи набрал без учёта квалификации =))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+