«Селтик» и «Реал» – лидеры последних девяти лет по числу матчей в еврокубках

Посчитано количество матчей, проведенных клубами в еврокубках в период с сезона-2010/11 по конец 2019 года. Лидирует шотландский «Селтик». Команда сыграла под эгидой УЕФА 118 матчей (с учетом квалификационных раундов).
Делит первое место с «Селтиком» мадридский «Реал» – тоже 118 матчей. На третьей позиции со 112-ю встречами находится мадридский «Атлетико».
- Российские клубы в топ-десять не попали.
- Действующие победители еврокубков «Ливерпуль» и «Челси» не входят в топ-десять.
- «Селтик» и «Реал» весной сыграют в плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно.
Источник: твиттер Inside The SPFL