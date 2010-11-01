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    «Селтик» и «Реал» – лидеры последних девяти лет по числу матчей в еврокубках

    Посчитано количество матчей, проведенных клубами в еврокубках в период с сезона-2010/11 по конец 2019 года. Лидирует шотландский «Селтик». Команда сыграла под эгидой УЕФА 118 матчей (с учетом квалификационных раундов).

    Делит первое место с «Селтиком» мадридский «Реал» – тоже 118 матчей. На третьей позиции со 112-ю встречами находится мадридский «Атлетико».

    • Российские клубы в топ-десять не попали.
    • Действующие победители еврокубков «Ливерпуль» и «Челси» не входят в топ-десять.
    • «Селтик» и «Реал» весной сыграют в плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно.

    Источник: твиттер Inside The SPFL

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