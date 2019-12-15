«Селтик» и «Реал» – лидеры последних девяти лет по числу матчей в еврокубках

Посчитано количество матчей, проведенных клубами в еврокубках в период с сезона-2010/11 по конец 2019 года. Лидирует шотландский «Селтик». Команда сыграла под эгидой УЕФА 118 матчей (с учетом квалификационных раундов).

Делит первое место с «Селтиком» мадридский «Реал» – тоже 118 матчей. На третьей позиции со 112-ю встречами находится мадридский «Атлетико».