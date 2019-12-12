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  • Магнуссон: «ЦСКА нет никаких оправданий. Нам следует собраться»

Магнуссон: «ЦСКА нет никаких оправданий. Нам следует собраться»

12 декабря 2019, 18:03
3

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».

«Конечно, мы хотим выиграть. У нас осталась всего одна игра, мы еще ни разу не победили в этой Лиге Европы. Должны взять верх над «Эспаньолом для наших болельщиков. Нам нет никаких оправданий. Мы плохо выступили в ЛЕ и должны принять это с полной ответственностью.

Нам следует собраться и продолжать работать, чтобы завоевать три очка. Поэтому даже победа в последнем туре важна для нас», – сказал Магнуссон.

  • Матч «Эспаньол» – ЦСКА пройдет сегодня в Испании. Начало – в 23:00 мск.
  • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

Источник: «Известия»
Лига Европы ЦСКА Эспаньол Магнуссон Хердур
Комментарии (3)
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все_будет_AUDI
1576169858
Да уж. Посмотрим ...
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erma
1576176656
"Нам следует собраться"...Собрать чемоданы - и в дальний путь.
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житель СПб
1576181704
"Нам нет никаких оправданий". Вот редкая справедливая самооценка. Еще бы за словами последовали действия...
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