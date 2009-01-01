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    Магнуссон: «ЦСКА нет никаких оправданий. Нам следует собраться»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».

    «Конечно, мы хотим выиграть. У нас осталась всего одна игра, мы еще ни разу не победили в этой Лиге Европы. Должны взять верх над «Эспаньолом для наших болельщиков. Нам нет никаких оправданий. Мы плохо выступили в ЛЕ и должны принять это с полной ответственностью.

    Нам следует собраться и продолжать работать, чтобы завоевать три очка. Поэтому даже победа в последнем туре важна для нас», – сказал Магнуссон.

    • Матч «Эспаньол» – ЦСКА пройдет сегодня в Испании. Начало – в 23:00 мск.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: «Известия»

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