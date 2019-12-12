Магнуссон: «ЦСКА нет никаких оправданий. Нам следует собраться»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
«Конечно, мы хотим выиграть. У нас осталась всего одна игра, мы еще ни разу не победили в этой Лиге Европы. Должны взять верх над «Эспаньолом для наших болельщиков. Нам нет никаких оправданий. Мы плохо выступили в ЛЕ и должны принять это с полной ответственностью.
Нам следует собраться и продолжать работать, чтобы завоевать три очка. Поэтому даже победа в последнем туре важна для нас», – сказал Магнуссон.
- Матч «Эспаньол» – ЦСКА пройдет сегодня в Испании. Начало – в 23:00 мск.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
Источник: «Известия»