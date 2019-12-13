Эспаньол - ЦСКА

Х...ня, очень приятно....
|Квалификация, 2 тур
|3 октября, четверг
|19:55
|ЦСКА
|0:2
|Эспаньол
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Эспаньол
|6
|3
|2
|1
|12:4
|+8
|11
|2.
|Лудогорец
|6
|2
|2
|2
|10:10
|0
|8
|3.
|Ференцварош
|6
|1
|4
|1
|5:7
|-2
|7
|4.
|ЦСКА
|6
|1
|2
|3
|3:9
|-6
|5
Ну неужели это случилось
Марио ........!
Капец Костя, ну как так... столько было времени, чтобы отдать точную передачу... Это кошмар... Как же забивать тогда, если не в таких - два против одного вратаря и Чалов один на один
Российские Команды - Дворовые Команды. Нет у нас футбола в стране, есть только бизнес связанный с футболом. А талантливые ребята у которых нет денег, чтоб дать взятку и попасть в топ клубы страны, работают на производствах. Зато мы ограничиваем количество легионеров... Если наши играть не умеют, пусть хоть посмотрят как зарубежные игроки это делают, может чему-то научаться.
ДА ЕГО ОТПУСТИЛИ.ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ МОЛОДЫМ ФУТБОЛИСТАМ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ