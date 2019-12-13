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Эспаньол - ЦСКА

12.12.2019, Четверг, 23:00 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 6 тур Эспаньол - ЦСКА
Лига Европы (2019/2020), группа H
Квалификация, 2 тур
3 октября, четверг 19:55 ЦСКА 0:2 Эспаньол
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эспаньол 6 3 2 1 12:4 +8 11
2. Лудогорец 6 2 2 2 10:10 0 8
3. Ференцварош 6 1 4 1 5:7 -2 7
4. ЦСКА 6 1 2 3 3:9 -6 5
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    Рейтинг: +5113

    hunta 13 декабря 2019, 00:55

    Х...ня, очень приятно....

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    Рейтинг: +1251

    CskaMoscovv 13 декабря 2019, 00:43

    Ну неужели это случилось

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    Рейтинг: +5113

    hunta > CskaMoscovv 13 декабря 2019, 00:47

    Марио ........!

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    Рейтинг: +1251

    CskaMoscovv 13 декабря 2019, 00:43

    Капец Костя, ну как так... столько было времени, чтобы отдать точную передачу... Это кошмар... Как же забивать тогда, если не в таких - два против одного вратаря и Чалов один на один

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    Рейтинг: +29

    Kolyan1985 13 декабря 2019, 00:39

    Российские Команды - Дворовые Команды. Нет у нас футбола в стране, есть только бизнес связанный с футболом. А талантливые ребята у которых нет денег, чтоб дать взятку и попасть в топ клубы страны, работают на производствах. Зато мы ограничиваем количество легионеров... Если наши играть не умеют, пусть хоть посмотрят как зарубежные игроки это делают, может чему-то научаться.

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    Рейтинг: +5113

    hunta 12 декабря 2019, 23:52

    Испанцам играть руками , оказывается можно, а игра мордой в своей штрафной - это удар "от ворот" ( для ишпанцеф) . Класс

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    Рейтинг: +5113

    hunta 12 декабря 2019, 23:47

    Полный РФС....)))

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 12 декабря 2019, 23:29

    ДА ЕГО ОТПУСТИЛИ.ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ МОЛОДЫМ ФУТБОЛИСТАМ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

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