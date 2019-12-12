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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эспаньол - ЦСКА
Эспаньол - ЦСКА: обзор матча 12 декабря 2019
Эспаньол
12.12.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 6 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
84'
Н. Влашич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - ЦСКА
87'
Замена
Я. Бийол
️️️️
Н. Влашич
Замена
Х. Кальери
️️️️
Налдо
86'
84'
ГОЛ! 0:1!
Н. Влашич
Пас отдал
М. Фернандес
81'
Замена
Г. Щенников
️️️️
И. Ахметов
78'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
К. Кучаев
77'
Желтая карточка
И. Дивеев
76'
Желтая карточка
В. Карпов
73'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
Замена
Э. Гранеро
️️️️
П. Пьятти
72'
71'
Желтая карточка
И. Обляков
Замена
В. Лей
️️️️
В. Кампусано
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ПАЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
4-2-1-1-2
1
Прието
17
Педроса
22
Лопес
21
Лопес
5
Налдо
8
Итурраспе
20
Эспиноcа
10
Лосано
10
Пьятти
14
Феррейра
9
Кампусано
4-1-2-2-1
1
Помазун
6
Фернандес
32
Магнуссон
62
Карпов
78
Дивеев
18
Кучаев
8
Бистрович
97
Ахметов
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
9
Кампусано
7
Лей
7
Лей
9
Кампусано
10
Пьятти
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Пьятти
5
Налдо
9
Кальери
9
Кальери
5
Налдо
97
Ахметов
42
Щенников
42
Щенников
97
Ахметов
10
Влашич
15
Бийол
15
Бийол
10
Влашич
18
Кучаев
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
18
Кучаев
Остались в запасе
Эспаньол
ЦСКА
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Главный тренер
Пабло Мачин
49
Владислав Тороп
ВР
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Эспаньол - ЦСКА
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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