Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Продюсер фильма «Я не Дзюба»: «Не сомневаюсь, что все будет нормально, что Дзюба будет сниматься»

Продюсер фильма «Я не Дзюба»: «Не сомневаюсь, что все будет нормально, что Дзюба будет сниматься»

11 декабря 2019, 14:14
14

Продюсер фильма «Я не Дзюба» Александр Голутва прокомментировал возможность съемок в картине форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Пока еще преждевременно что-то комментировать по этому поводу, если будет результат. Я не сомневаюсь, что все будет нормально, что он будет играть там. Пока рано говорить, пока решается финансовый вопрос, через недельку уже возможно», – сказал Голутва.

  • Фильм «Я не Дзюба» участвует в защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино».
  • Продюсеры картины хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей при общем бюджете в 120 миллионов.
  • По словам режиссера, главный герой фильма – «обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол». «К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – рассказал режиссер Леонид Пляскин.

Канделаки: «Дзюба узнал от меня, что получил роль в фильме «Я не Дзюба»

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
РМЗ
1576063735
Я не дзюба - я лохдзюба
Ответить
Иван Петров 1986
1576065141
Нельзя детям зюбу показывать - они плакать будут.
Ответить
Вомбат
1576066547
К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм. А мальчик ему на это: - Ангел, ты бы лучше в Лиссабоне гол забил, чем тут людям лапшу на уши вешать.
Ответить
egor tikhonov
1576077070
Буратино на новый лад будут снимать?
Ответить
Oldtrafford83
1576080990
Не ума не фантазии,а очередной распил бабла от ФК,к Мединскому давно пора придти с проверкой!!!
Ответить
dolf666
1576084626
Ахаха, явился ангел в виде Дзюбы :D ох у бэд комедиана знатный контент в перспективе :D
Ответить
Из Твери Леха
1576088224
В перспективы готовятся к производству фильмы: Дзюба. Спасибо, что живой. Легенда номер 22. Движение к кошельку. Быстрее, выше, деревяньнее.
Ответить
mihail200606
1576088999
Ну че сказать.. Так себе ангел.. Страшненький, деревянный и глупенький)
Ответить
Proker
1576089380
"КОРОЛЬ ЛЕВ"новый мультфильм.Россия газпродакшн
Ответить
Hektor 84
1576102692
Сниматься ему только и осталось
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+