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    Продюсер фильма «Я не Дзюба»: «Не сомневаюсь, что все будет нормально, что Дзюба будет сниматься»

    Продюсер фильма «Я не Дзюба» Александр Голутва прокомментировал возможность съемок в картине форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Пока еще преждевременно что-то комментировать по этому поводу, если будет результат. Я не сомневаюсь, что все будет нормально, что он будет играть там. Пока рано говорить, пока решается финансовый вопрос, через недельку уже возможно», – сказал Голутва.

    • Фильм «Я не Дзюба» участвует в защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино».
    • Продюсеры картины хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей при общем бюджете в 120 миллионов.
    • По словам режиссера, главный герой фильма – «обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол». «К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – рассказал режиссер Леонид Пляскин.

    Канделаки: «Дзюба узнал от меня, что получил роль в фильме «Я не Дзюба»

    Источник: РБК

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +761

      Иван Петров 1986 6 минут назад

      Нельзя детям зюбу показывать - они плакать будут.

      0
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      Рейтинг: +3872

      TOL47 13 минут назад

      Вымогатель рн ... скк, чтоб вам денег никто не дал.

      0
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      Рейтинг: +774

      petr69 28 минут назад

      Лучше Дзюбы роль ангела вряд ли кто исполнит, потому как Дзюба и есть ангел по жизни

      0
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      Рейтинг: +1528

      РМЗ 29 минут назад

      Я не дзюба - я лохдзюба

      0
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      Рейтинг: +9447

      silver29 38 минут назад

      Откуда такое название, стыдно быть зюбой ?

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