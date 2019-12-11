Продюсер фильма «Я не Дзюба»: «Не сомневаюсь, что все будет нормально, что Дзюба будет сниматься»

Продюсер фильма «Я не Дзюба» Александр Голутва прокомментировал возможность съемок в картине форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Пока еще преждевременно что-то комментировать по этому поводу, если будет результат. Я не сомневаюсь, что все будет нормально, что он будет играть там. Пока рано говорить, пока решается финансовый вопрос, через недельку уже возможно», – сказал Голутва.

Фильм «Я не Дзюба» участвует в защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино».

Продюсеры картины хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей при общем бюджете в 120 миллионов.

По словам режиссера, главный герой фильма – «обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол». «К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – рассказал режиссер Леонид Пляскин.

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