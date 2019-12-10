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    Азмун: «Мы с Дзюбой уже почти как братья»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью клубной пресс-службе рассказал о взаимодействии с партнером Артемом Дзюбой. Иранец сравнил россиянина с братом.

    — Ваше взаимопонимание на поле с Дзюбой впечатляет. Те, кто наблюдает за командой вне матчей, замечают, что вы все время улыбаетесь, шутите, подкалываете друг друга. Это помогает в игре?

    — Лично я шучу со всеми. Мы уже почти как братья. Понятно, что это помогает и на поле, и вне его.

    • Азмун пришел в «Зенит» в январе.
    • В 23:00 начнется матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Зенит».
    • Дзюба – лучший бомбардир РПЛ.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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