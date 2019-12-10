Азмун: «Мы с Дзюбой уже почти как братья»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью клубной пресс-службе рассказал о взаимодействии с партнером Артемом Дзюбой. Иранец сравнил россиянина с братом.
— Ваше взаимопонимание на поле с Дзюбой впечатляет. Те, кто наблюдает за командой вне матчей, замечают, что вы все время улыбаетесь, шутите, подкалываете друг друга. Это помогает в игре?
— Лично я шучу со всеми. Мы уже почти как братья. Понятно, что это помогает и на поле, и вне его.
- Азмун пришел в «Зенит» в январе.
- В 23:00 начнется матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Зенит».
- Дзюба – лучший бомбардир РПЛ.
Источник: официальный сайт «Зенита»