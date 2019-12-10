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Азмун: «Мы с Дзюбой уже почти как братья»

10 декабря 2019, 20:26
5

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью клубной пресс-службе рассказал о взаимодействии с партнером Артемом Дзюбой. Иранец сравнил россиянина с братом.

— Ваше взаимопонимание на поле с Дзюбой впечатляет. Те, кто наблюдает за командой вне матчей, замечают, что вы все время улыбаетесь, шутите, подкалываете друг друга. Это помогает в игре?

— Лично я шучу со всеми. Мы уже почти как братья. Понятно, что это помогает и на поле, и вне его.

  • Азмун пришел в «Зенит» в январе.
  • В 23:00 начнется матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Зенит».
  • Дзюба – лучший бомбардир РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (5)
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mihail200606
1576001309
Ну туповатый братец у тебя..
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Garrincha58
1576001472
а кто тогда Оздоев?
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Ушат Помоев
1576001578
Судя по новостям и их количество про палено он тебе уже как отец!))
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Hektor 84
1576100577
Рассказал о взаимодействии с партнером)))))
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