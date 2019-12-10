Конов: продюсеры фильма «Я не Дзюба» хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей

Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов рассказал, какую сумму планируют получить создатели фильма «Я не Дзюба» через Фонд кино.

«Продюсеры рассчитывают получить от Фонда кино 71 миллион рублей в общий бюджет фильма. Прокатчика пока нет, но, не исключено, что это будет «Каро». То есть – изначально – это детская комедия. Это конкурсный отбор пока, решения комиссии Фонда кино (у меня так точно) пока нет», – написал Конов в своем телеграме.

По его словам, общий бюджет фильма – 120 миллионов рублей.

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба примет участие в съемках фильма.

Дзюба получил роль в фильме «Я не Дзюба»