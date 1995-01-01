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    Конов: продюсеры фильма «Я не Дзюба» хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей

    Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов рассказал, какую сумму планируют получить создатели фильма «Я не Дзюба» через Фонд кино.

    «Продюсеры рассчитывают получить от Фонда кино 71 миллион рублей в общий бюджет фильма. Прокатчика пока нет, но, не исключено, что это будет «Каро». То есть – изначально – это детская комедия. Это конкурсный отбор пока, решения комиссии Фонда кино (у меня так точно) пока нет», – написал Конов в своем телеграме.

    По его словам, общий бюджет фильма – 120 миллионов рублей.

    Дзюба получил роль в фильме «Я не Дзюба»

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6145

      Asbjorn 13 минут назад

      дай деняк безвозмездно,мы хотим снять очередную хрень,и ведь дадут,жду обзора Бэдкомедиана

      0
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      Рейтинг: +6833

      батог 46 минут назад

      Посодют Дзюбу !!!

      0
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      Рейтинг: +824

      evgevg13 49 минут назад

      Я тоже готов снять кино про себя любимого. Надеюсь фонд кино не пожалеет на такой бестселлер 100 лямов? Ха-ха...

      1
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      Рейтинг: +1112

      Давид59 1 час назад

      Таааак! РосПил напрягся!

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