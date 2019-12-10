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  • Конов: продюсеры фильма «Я не Дзюба» хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей

Конов: продюсеры фильма «Я не Дзюба» хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей

10 декабря 2019, 14:14
12

Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов рассказал, какую сумму планируют получить создатели фильма «Я не Дзюба» через Фонд кино.

«Продюсеры рассчитывают получить от Фонда кино 71 миллион рублей в общий бюджет фильма. Прокатчика пока нет, но, не исключено, что это будет «Каро». То есть – изначально – это детская комедия. Это конкурсный отбор пока, решения комиссии Фонда кино (у меня так точно) пока нет», – написал Конов в своем телеграме.

По его словам, общий бюджет фильма – 120 миллионов рублей.

Дзюба получил роль в фильме «Я не Дзюба»

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Давид59
1575976565
Таааак! РосПил напрягся!
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evgevg13
1575977434
Я тоже готов снять кино про себя любимого. Надеюсь фонд кино не пожалеет на такой бестселлер 100 лямов? Ха-ха...
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Asbjorn
1575979570
дай деняк безвозмездно,мы хотим снять очередную хрень,и ведь дадут,жду обзора Бэдкомедиана
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Миша13
1575980460
Сделают из Дзюбы суперпатриота летающего по футбольному полю в суперпатриотическом фильме за халявные деньги.
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portero
1575980667
вот сразу только про название узнав понял , что хотят тупопопилить даньги гос-ва .
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Иван Петров 1986
1575980900
А зюба там чего хочет?
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n1hat
1575981287
а че у газпрома не попросят, мелочи же, а получится такой пиар их шлюхи...
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nik55
1575982392
эти деньги в детский дом отдайте а на фильм пусть деревянный даст
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Decorhome
1575984932
Смысла в названии не вижу! Я не Дзюба? Как это названием понимать. Дзюба положительный или отрицательный персонаж? О чем фильм? О ком понятно. Может все же додумать название? К примеру Я не Дзюба, я Пеле! Не в обиду Дзюбе, ну как то все не понятно.
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Oldtrafford83
1575994622
О,круто,скоро у Badcomedian появится ещё работа для создания очередного обзора))
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