Покеттино посетил матч команды Марадоны. Они играли вместе в 1993 году

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино во время отпуска в Аргентине побывал на матче местного чемпионата между «Химнасией» и «Кордобой».

47-летний специалист встретился с Диего Марадоной, который возглавляет команду из Ла-Платы.

Игра завершилась победой «Химнасии» со счетом 2:1.

Почеттино и Марадона успели поиграть вместе за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году. Тогда Маурисио был всего 21 год.