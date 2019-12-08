Покеттино посетил матч команды Марадоны. Они играли вместе в 1993 году

Автору заметки надо бы определиться - ПаКетино или ПаЧетино?)))
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино во время отпуска в Аргентине побывал на матче местного чемпионата между «Химнасией» и «Кордобой».
47-летний специалист встретился с Диего Марадоной, который возглавляет команду из Ла-Платы.
Игра завершилась победой «Химнасии» со счетом 2:1.
Почеттино и Марадона успели поиграть вместе за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году. Тогда Маурисио был всего 21 год.
¡Bienvenido al Bosque, Mauricio!— GIMNASIA (@gimnasiaoficial) December 8, 2019
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