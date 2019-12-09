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  • Покеттино посетил матч команды Марадоны. Они играли вместе в 1993 году

Покеттино посетил матч команды Марадоны. Они играли вместе в 1993 году

9 декабря 2019, 08:50
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино во время отпуска в Аргентине побывал на матче местного чемпионата между «Химнасией» и «Кордобой».

47-летний специалист встретился с Диего Марадоной, который возглавляет команду из Ла-Платы.

Игра завершилась победой «Химнасии» со счетом 2:1.

Почеттино и Марадона успели поиграть вместе за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году. Тогда Маурисио был всего 21 год.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Химнасии»
Аргентина Марадона Диего Почеттино Маурисио
Комментарии (1)
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Cules2013
1575891771
Диего вылитый наркобарон, не играл бы в футбол, построил бы себе карьеру бизнесмена, так это назовём)
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