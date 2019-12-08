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    Покеттино посетил матч команды Марадоны. Они играли вместе в 1993 году

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино во время отпуска в Аргентине побывал на матче местного чемпионата между «Химнасией» и «Кордобой».

    47-летний специалист встретился с Диего Марадоной, который возглавляет команду из Ла-Платы.

    Игра завершилась победой «Химнасии» со счетом 2:1.

    Почеттино и Марадона успели поиграть вместе за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году. Тогда Маурисио был всего 21 год.

    Источник: Официальный твиттер «Химнасии»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      dragoff 58 минут назад

      Автору заметки надо бы определиться - ПаКетино или ПаЧетино?)))

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