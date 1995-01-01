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    Болельщики «Спартака» обратились в прокуратуру и СК по поводу слов Запашного. Он предложил «крошить» фанатов и ломать им части тела

    Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о мате на стадионах. По мнению артиста, призывать фанатов к порядку следует силовыми методами.

    «Отсутствие ответственности – проблема. Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали.

    Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать: «А, ***!», но в этом случае (по отношению к форварду «Зенита» Артему Дзюбеприм. «Бомбардир») идет специальная травля, намеренное действие. Кстати, думал, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов», – сказал Запашный изданию «Спорт день за днем».

    На слова артиста отреагировали фанаты «Спартака». Они обратились в правоохранительные органы.

    «Я написал заявления в Следственный комитет и прокуратуру по Санкт–Петербургу с просьбой провести процессуальную проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ («Организация деятельности экстремисткой организации» – прим. «Бомбардир»), а также статьи 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» – прим. «Бомбардир») – сказал один из лидеров движения спартаковских фанатов Олег «Мосфильмовский» Семенов.

    • Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу на стадионах в ноябре.
    • Фанатов команды на прошлой неделе задерживали в Санкт-Петербурге.
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.

    Источник: телеграм-канал «РИА Новости Спорт»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +100

      aleksandr1969 47 секунд назад

      Запашный все правильно говорит. А если вы такие умные закончите университет займите должности и меняйте наше государство в лучшую сторону. А двоечники малолетки пытающиеся навязать свою волю народу закройте свое хаволо. С вами по другому нельзя.

      0
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      Рейтинг: +9043

      silver29 4 минуты назад

      Пусть распахнется, он дебилоид никогда не слышал прямую речь ОМОНовцев, там как ни странно тоже присутствует мат.

      0
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      Рейтинг: +10691

      vka1970 9 минут назад

      Ух ты, второй Дзюпа организовался.
      Рейнгольд после интервью у Запашного спросил, а почему он не крошит своих зверей и не ломает им части тела.А в ответ тишинааааа,...........

      4
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      Рейтинг: +1210

      Genz 11 минут назад

      Пацаны, слышал, что у особо ретивых ментовские врачи по органу сымают с тела, чтобы дышать было тяжело и сил не было им орать на Дзюбу, Глушакова и поэта Оксимирона

      0
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      Рейтинг: +1210

      Genz 14 минут назад

      Запашный мужик... Уважуха..

      0
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      Рейтинг: -13

      rammax fcsm 15 минут назад

      надеюсь, засрашному откусят голову...

      3
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      Рейтинг: +97

      Aviator 16 минут назад

      Ааа, испугались. Завизжали, захрюкали, забегали ссаные тряпки. Прокурор прийдэ, порядок навидэ. Слушайте, фанатьё, а чего у вас у всех кликухи поганые, как у уголовников? Гопота дешёвая.

      -3
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      Рейтинг: +3487

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      Дзюба , Запашный , усатый типа артист....сколько ещё болтунов ?

      4
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      Рейтинг: +967

      kvm 24 минуты назад

      и тигр к нему не всегда ласков будет...

      3
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      Рейтинг: +448

      SEREGA 64 34 минуты назад

      ЗАПАШНЫЙ ЭТО ПУТИНСКАЯ ШЛЮХА

      5
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