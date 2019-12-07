Болельщики «Спартака» обратились в прокуратуру и СК по поводу слов Запашного. Он предложил «крошить» фанатов и ломать им части тела

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о мате на стадионах. По мнению артиста, призывать фанатов к порядку следует силовыми методами.

«Отсутствие ответственности – проблема. Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали.

Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать: «А, ***!», но в этом случае (по отношению к форварду «Зенита» Артему Дзюбе – прим. «Бомбардир») идет специальная травля, намеренное действие. Кстати, думал, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов», – сказал Запашный изданию «Спорт день за днем».

На слова артиста отреагировали фанаты «Спартака». Они обратились в правоохранительные органы.

«Я написал заявления в Следственный комитет и прокуратуру по Санкт–Петербургу с просьбой провести процессуальную проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ («Организация деятельности экстремисткой организации» – прим. «Бомбардир»), а также статьи 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» – прим. «Бомбардир») – сказал один из лидеров движения спартаковских фанатов Олег «Мосфильмовский» Семенов.