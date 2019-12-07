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  • Болельщики «Спартака» обратились в прокуратуру и СК по поводу слов Запашного. Он предложил «крошить» фанатов и ломать им части тела

Болельщики «Спартака» обратились в прокуратуру и СК по поводу слов Запашного. Он предложил «крошить» фанатов и ломать им части тела

7 декабря 2019, 14:15
71

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о мате на стадионах. По мнению артиста, призывать фанатов к порядку следует силовыми методами.

«Отсутствие ответственности – проблема. Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали.

Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать: «А, ***!», но в этом случае (по отношению к форварду «Зенита» Артему Дзюбеприм. «Бомбардир») идет специальная травля, намеренное действие. Кстати, думал, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов», – сказал Запашный изданию «Спорт день за днем».

На слова артиста отреагировали фанаты «Спартака». Они обратились в правоохранительные органы.

«Я написал заявления в Следственный комитет и прокуратуру по Санкт–Петербургу с просьбой провести процессуальную проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ («Организация деятельности экстремисткой организации» – прим. «Бомбардир»), а также статьи 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» – прим. «Бомбардир») – сказал один из лидеров движения спартаковских фанатов Олег «Мосфильмовский» Семенов.

  • Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу на стадионах в ноябре.
  • Фанатов команды на прошлой неделе задерживали в Санкт-Петербурге.
  • «Спартак» в РПЛ идет девятым.

Источник: телеграм-канал «РИА Новости Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (71)
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SEREGA 64
1575717793
ЗАПАШНЫЙ ЭТО ПУТИНСКАЯ ШЛЮХА
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САДЫЧОК
1575718567
Дзюба , Запашный , усатый типа артист....сколько ещё болтунов ?
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Aviator
1575718871
Ааа, испугались. Завизжали, захрюкали, забегали ссаные тряпки. Прокурор прийдэ, порядок навидэ. Слушайте, фанатьё, а чего у вас у всех кликухи поганые, как у уголовников? Гопота дешёвая.
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aleksandr1969
1575719843
Запашный все правильно говорит. А если вы такие умные закончите университет займите должности и меняйте наше государство в лучшую сторону. А двоечники малолетки пытающиеся навязать свою волю народу закройте свое хаволо. С вами по другому нельзя.
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Дедуктор
1575720389
Что за орггруппа? "Болельщики Спартака". Это не болельщики, а профессиональные провокаторы. Как может реальный болельщик ехать за весьма приличные деньги в Сан Марино чтобы "болеть" против сборной своей страны и ее капитана? Массаракш какой то. Надо быть честными: это не фанаты, а обычные вульгарные провокаторы. Бевза какой то объявился. Чьих кровей сей мужичок? Футбол ему неинтересен, тогда - в чем фишка? И вообще ... Почему столько вони вокруг т.н. свинофанатов? Что за публика? Откуда у этих хрюкающих уродов время и деньги чтобы провокации организовывать? Кто финансирует?
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Серж 69
1575720447
Пусть тебя тигры твои покрошат и поломают,пооткусывают всё,что можно и натянут глазки на попу.
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Дедуктор
1575721355
Когда либеральничаешь с моральными уродами, уроды совсем с катушек срываются. Надо за маты на стадионах штрафовать. Рублей на 500. В первый раз. На второй - в 10 раз больше. А при последующих рецидивах - реальные уголовные дела и реальные сроки отсидки. А если выяснится, что руководство Спартака поддерживает (а тем более, финансирует) провокаторов, команда должна быть снята с первенства РПЛ. Где нибудь в Италии это бы точно произошло.
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BAIv
1575723488
То на ментов жалуются то ментам, шлюхи дешевые
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RotBerg
1575726999
Запашный не прав. А мясные сразу с А4 в отдел бегать научились. Стремно это.. раньше было..
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фксм85
1575739395
Запашныё,ты нас слышишь???Пошёл на Х.Й!!!
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