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  • Дзюба – о группе Евро-2020: «Наверное, все будет решаться в матче с Данией»

Дзюба – о группе Евро-2020: «Наверное, все будет решаться в матче с Данией»

5 декабря 2019, 23:30
12

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от участия в финальной части Евро-2020.

– Как оцените жеребьевку Евро-2020 и календарь?

– Когда появился выбор – финны или Уэльс, то по мне валлийцы посильнее. Очень сильны датчане, они, по-моему, два года в основное время вообще не проигрывают. Плюс-минус мы с ними на одном уровне. Наверное, все будет решаться в матче в Копенгагене, но как есть, так и есть.

Нам не стоит сетовать на группу, потому что когда смотришь на ту, где Германия, Португалия и Франция, то не понимаешь, как это вообще возможно на такой стадии. Это очень странно.

  • Сборная России стартует на Евро с домашнего матча против Бельгии.
  • Во втором туре национальная команда сыграет также в Санкт-Петербурге с Финляндией.
  • В заключительной игре группового этапа россияне встретятся в гостях с Данией.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (12)
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TOL47
1575579971
Ты с Динамо и Бенфикой сначала реши. Балабол, сдохнешь опять через 10 минут
Удачи Зениту! нужен результат и с Динамо и в ЛЧ.
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Armani nn
1575580458
А что ещё и выбор был,Финляндия или Уэльс???
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serhio80
1575582141
******* одно интервью разбивать на десять постов( не только про шлюбу, любое вью( хайпануть понятное дело хочется, но видеть одну и ту же фамилию в каждом посте это пистец(
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Дядя Серёжа
1575597341
Бельгии уже проиграл?
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mihail200606
1575605808
Этот все не заткнется никак...
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Axe111
1575608224
Уже все решено бездарь и нытик
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Decorhome
1575615154
Больше позитива Дзюба
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Пельш 1
1575615185
Что то "ЗВЕЗДА" раньше времени заныла и потухла! Ещё на поле не вышел, а уже две игры слил, стонота. Шёл бы лучше удары отрабатывал, чем стонать!!!!!
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sable
1575620838
Наверное сначала Финов обыграйте
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Stavropolets
1575621624
Наверно надо играть везде хорошо
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