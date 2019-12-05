Дзюба – о группе Евро-2020: «Наверное, все будет решаться в матче с Данией»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от участия в финальной части Евро-2020.

– Как оцените жеребьевку Евро-2020 и календарь?

– Когда появился выбор – финны или Уэльс, то по мне валлийцы посильнее. Очень сильны датчане, они, по-моему, два года в основное время вообще не проигрывают. Плюс-минус мы с ними на одном уровне. Наверное, все будет решаться в матче в Копенгагене, но как есть, так и есть.

Нам не стоит сетовать на группу, потому что когда смотришь на ту, где Германия, Португалия и Франция, то не понимаешь, как это вообще возможно на такой стадии. Это очень странно.