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    Дзюба – о группе Евро-2020: «Наверное, все будет решаться в матче с Данией»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от участия в финальной части Евро-2020.

    – Как оцените жеребьевку Евро-2020 и календарь?

    – Когда появился выбор – финны или Уэльс, то по мне валлийцы посильнее. Очень сильны датчане, они, по-моему, два года в основное время вообще не проигрывают. Плюс-минус мы с ними на одном уровне. Наверное, все будет решаться в матче в Копенгагене, но как есть, так и есть.

    Нам не стоит сетовать на группу, потому что когда смотришь на ту, где Германия, Португалия и Франция, то не понимаешь, как это вообще возможно на такой стадии. Это очень странно.

    • Сборная России стартует на Евро с домашнего матча против Бельгии.
    • Во втором туре национальная команда сыграет также в Санкт-Петербурге с Финляндией.
    • В заключительной игре группового этапа россияне встретятся в гостях с Данией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2019 23:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +74

      Armani nn 16 минут назад

      А что ещё и выбор был,Финляндия или Уэльс???

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      Рейтинг: +3744

      TOL47 24 минуты назад

      Ты с Динамо и Бенфикой сначала реши. Балабол, сдохнешь опять через 10 минут

      Удачи Зениту! нужен результат и с Динамо и в ЛЧ.

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