Дзюба: «Мне нравится Тедеско. «Спартак» скорее жив, чем мертв»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака», а также поделился мнением о нынешнем уровне игры столичной команды.

«Не знаю, что, как и чего, но мне нравится Тедеско. Мы с ним немножко поцапались, но в перерыве его помощники дали «пятачки» – это эмоции, нет проблем. Он пришел в незнакомый чемпионат, незнакомую команду, тяжело сразу наладить. Видно, что пытается сбалансировать оборону, плясать от печки.

Мне кажется, команда скорее жива, чем мертва – в какой-то момент сезона она просто поплыла. Сейчас воспряла, это приятно, всем нам нужен сильный «Спартак». Чем сильнее соперник, тем интереснее матчи. Но в воскресенье ни в одном компоненте «Спартак» нас не переиграл.

Рано или поздно красно-белые нас победят – когда-то же это случится – и я признаю, что они оказались сильнее. Но сейчас выиграли мы, имея вдесятером не меньше моментов. Первый тайм полностью за нами, даже в шоке были, что москвичи не могли выйти из обороны», – сказал Дзюба.