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  • Дзюба: «Мне нравится Тедеско. «Спартак» скорее жив, чем мертв»

Дзюба: «Мне нравится Тедеско. «Спартак» скорее жив, чем мертв»

5 декабря 2019, 22:20
22

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака», а также поделился мнением о нынешнем уровне игры столичной команды.

«Не знаю, что, как и чего, но мне нравится Тедеско. Мы с ним немножко поцапались, но в перерыве его помощники дали «пятачки» – это эмоции, нет проблем. Он пришел в незнакомый чемпионат, незнакомую команду, тяжело сразу наладить. Видно, что пытается сбалансировать оборону, плясать от печки.

Мне кажется, команда скорее жива, чем мертва – в какой-то момент сезона она просто поплыла. Сейчас воспряла, это приятно, всем нам нужен сильный «Спартак». Чем сильнее соперник, тем интереснее матчи. Но в воскресенье ни в одном компоненте «Спартак» нас не переиграл.

Рано или поздно красно-белые нас победят – когда-то же это случится – и я признаю, что они оказались сильнее. Но сейчас выиграли мы, имея вдесятером не меньше моментов. Первый тайм полностью за нами, даже в шоке были, что москвичи не могли выйти из обороны», – сказал Дзюба.

  • «Зенит» в матче 18-го тура РПЛ победил «Спартак» со счетом 1:0.
  • Тедеско возглавил московскую команду 14 октября, заключив контракт до мая 2021 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (22)
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Серж 69
1575575036
Всё,всё Дзюба,замолчи уже!Ты и так уже много наговорил,достаточно,мы сами разберёмся,жив Спартак,или нет и всякое такое прочее.
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vka1970
1575575279
Не тебе об этом говорить карманник и лицедей.
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JTherry
1575576432
жив или мертв Спартак - не твоя забота, дзюпа
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Frankfurt Am Main
1575577803
тихо-тихо хочет покаяться..
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TOL47
1575580929
Мне нравится когда дзюба на поле минут20, ну один тайм иначе труп на поле .смотреть тошно, Артем скорее мертв чем жив через 30 минут перемещения по футбольному полю.
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BRO_football
1575581986
Спартак был жив в чемпионском сезоне при Каррере. Сейчас же Спартак мёртв и новые тренера каждый раз подходят к этому трупу и тыкают в него палкой, в надежде расшевелить его.
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Plyash
1575582039
Дзюба скорее мёртв,чем жив,судя по его репе.Но всё ещё вякает.
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Hektor 84
1575584233
Что девушки уже не нравятся? Зенит голубятник
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Диктор
1575599465
Нытье шакала.
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NEONFOL
1575641331
вякалка
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