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    Дзюба: «Мне нравится Тедеско. «Спартак» скорее жив, чем мертв»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака», а также поделился мнением о нынешнем уровне игры столичной команды.

    «Не знаю, что, как и чего, но мне нравится Тедеско. Мы с ним немножко поцапались, но в перерыве его помощники дали «пятачки» – это эмоции, нет проблем. Он пришел в незнакомый чемпионат, незнакомую команду, тяжело сразу наладить. Видно, что пытается сбалансировать оборону, плясать от печки.

    Мне кажется, команда скорее жива, чем мертва – в какой-то момент сезона она просто поплыла. Сейчас воспряла, это приятно, всем нам нужен сильный «Спартак». Чем сильнее соперник, тем интереснее матчи. Но в воскресенье ни в одном компоненте «Спартак» нас не переиграл.

    Рано или поздно красно-белые нас победят – когда-то же это случится – и я признаю, что они оказались сильнее. Но сейчас выиграли мы, имея вдесятером не меньше моментов. Первый тайм полностью за нами, даже в шоке были, что москвичи не могли выйти из обороны», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» в матче 18-го тура РПЛ победил «Спартак» со счетом 1:0.
    • Тедеско возглавил московскую команду 14 октября, заключив контракт до мая 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +773

      Серж 69 3 минуты назад

      Всё,всё Дзюба,замолчи уже!Ты и так уже много наговорил,достаточно,мы сами разберёмся,жив Спартак,или нет и всякое такое прочее.

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