УЕФА планирует изменить формат европейского отбора на ЧМ-2022

УЕФА объявил об изменении формата европейской квалификации к чемпионату мира-2022 в Катаре.
Согласно новой системе, которая должна быть одобрена со стороны ФИФА, в финальный турнир выйдут:
- Десять победителей групп Европейской квалификации, которые получат прямые путевки на чемпионат мира.
- Три команды по итогам стыковых матчей, в которых сыграют:
- десять обладателей вторых мест в группах по итогам Европейской квалификации;
- два лучших победителя групп согласно рейтингу Лиги наций УЕФА-2010/21 без учета тех, кто пробился на чемпионат мира напрямую или попал в стыковые матчи на правах обладателя второго места в своей группе.
Цель комбинированного отбора в стыковых матчах как участников Европейской квалификации, так и участников Лиги наций УЕФА-2020/21 опирается на стремление УЕФА награждать команды за достижения в Лиге наций в соответствии с философией УЕФА: отдавать должное участникам Лиги наций вне зависимости от того, в какой из лиг они выступают.
В стыковых матчах будут три пути, в каждом из которых пройдут полуфиналы из одного матча. Победители сыграют в финалах. Жеребьевка определит, кто из участников каждого финала сыграет дома. Победители трех финалов выйдут на ЧМ-2022.
- Ранее действовала другая система отбора.
- В квалификации ЧМ-2018 в России вместо десяти групп было девять, победители которых получали прямые путевки на чемпионат мира.
- Еще 4 путевки были разыграны между восьми лучшими сборными среди тех, которые заняли в своих отборочных группах вторые места.
Источник: официальный сайт УЕФА