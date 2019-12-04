УЕФА планирует изменить формат европейского отбора на ЧМ-2022

УЕФА объявил об изменении формата европейской квалификации к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Согласно новой системе, которая должна быть одобрена со стороны ФИФА, в финальный турнир выйдут:

Десять победителей групп Европейской квалификации, которые получат прямые путевки на чемпионат мира. Три команды по итогам стыковых матчей, в которых сыграют:

десять обладателей вторых мест в группах по итогам Европейской квалификации;

два лучших победителя групп согласно рейтингу Лиги наций УЕФА-2010/21 без учета тех, кто пробился на чемпионат мира напрямую или попал в стыковые матчи на правах обладателя второго места в своей группе.

Цель комбинированного отбора в стыковых матчах как участников Европейской квалификации, так и участников Лиги наций УЕФА-2020/21 опирается на стремление УЕФА награждать команды за достижения в Лиге наций в соответствии с философией УЕФА: отдавать должное участникам Лиги наций вне зависимости от того, в какой из лиг они выступают.

В стыковых матчах будут три пути, в каждом из которых пройдут полуфиналы из одного матча. Победители сыграют в финалах. Жеребьевка определит, кто из участников каждого финала сыграет дома. Победители трех финалов выйдут на ЧМ-2022.