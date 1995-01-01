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    УЕФА планирует изменить формат европейского отбора на ЧМ-2022

    УЕФА объявил об изменении формата европейской квалификации к чемпионату мира-2022 в Катаре.

    Согласно новой системе, которая должна быть одобрена со стороны ФИФА, в финальный турнир выйдут:

    1. Десять победителей групп Европейской квалификации, которые получат прямые путевки на чемпионат мира.
    2. Три команды по итогам стыковых матчей, в которых сыграют:
    • десять обладателей вторых мест в группах по итогам Европейской квалификации;
    • два лучших победителя групп согласно рейтингу Лиги наций УЕФА-2010/21 без учета тех, кто пробился на чемпионат мира напрямую или попал в стыковые матчи на правах обладателя второго места в своей группе.

    Цель комбинированного отбора в стыковых матчах как участников Европейской квалификации, так и участников Лиги наций УЕФА-2020/21 опирается на стремление УЕФА награждать команды за достижения в Лиге наций в соответствии с философией УЕФА: отдавать должное участникам Лиги наций вне зависимости от того, в какой из лиг они выступают.

    В стыковых матчах будут три пути, в каждом из которых пройдут полуфиналы из одного матча. Победители сыграют в финалах. Жеребьевка определит, кто из участников каждого финала сыграет дома. Победители трех финалов выйдут на ЧМ-2022.

    • Ранее действовала другая система отбора.
    • В квалификации ЧМ-2018 в России вместо десяти групп было девять, победители которых получали прямые путевки на чемпионат мира.
    • Еще 4 путевки были разыграны между восьми лучшими сборными среди тех, которые заняли в своих отборочных группах вторые места.

    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:13
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +4463

      3a zenit 43 минуты назад

      "Три команды по итогам стыковых матчей"...не въехал,как из пяти команд выйдут три?

      0
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      ...
      Рейтинг: +555

      Юрэс > 3a zenit 27 минут назад

      Да МЫ все Тупые!!!°° Я тоже НИХ не понимаю

      0
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      ...
      Рейтинг: +1003

      Стаz > 3a zenit 17 минут назад

      12 команд, три группы по 4

      0
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    • ...
      Рейтинг: +970

      Давид59 45 минут назад

      Те же 13 команд. Плюс поднят рейтинг Лиги наций. Не шибко что-то изменилось. Вот если бы Европе дали больше мест

      0
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      Рейтинг: +3452

      САДЫЧОК 46 минут назад

      Отличная система ! На , халяву не получится пройти !

      0
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      Рейтинг: +4463

      3a zenit > САДЫЧОК 42 минуты назад

      Швейцария всегда на халяву пройдёт)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1817

      SunRomeS 1 час назад

      Ой мляяя.....опять сейчас такую хню сделают, что еще самого отбора будем половину вышедших на ЧМ команд знать, да еще какая команда в какой группе...
      Как уже достали эти новаторы-реформаторы. То полмира на ЧЕ и ЧМ тащат, то отборы придумывают, такие что большинство понять их не может, то еврокубки переделывают-меняют-плодят-...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +184

      Mityai90 1 час назад

      Очередной какой-то бред, зачем изобретать велосипед?

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