Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • УЕФА планирует изменить формат европейского отбора на ЧМ-2022

УЕФА планирует изменить формат европейского отбора на ЧМ-2022

4 декабря 2019, 21:13
23

УЕФА объявил об изменении формата европейской квалификации к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Согласно новой системе, которая должна быть одобрена со стороны ФИФА, в финальный турнир выйдут:

  1. Десять победителей групп Европейской квалификации, которые получат прямые путевки на чемпионат мира.
  2. Три команды по итогам стыковых матчей, в которых сыграют:
  • десять обладателей вторых мест в группах по итогам Европейской квалификации;
  • два лучших победителя групп согласно рейтингу Лиги наций УЕФА-2010/21 без учета тех, кто пробился на чемпионат мира напрямую или попал в стыковые матчи на правах обладателя второго места в своей группе.

Цель комбинированного отбора в стыковых матчах как участников Европейской квалификации, так и участников Лиги наций УЕФА-2020/21 опирается на стремление УЕФА награждать команды за достижения в Лиге наций в соответствии с философией УЕФА: отдавать должное участникам Лиги наций вне зависимости от того, в какой из лиг они выступают.

В стыковых матчах будут три пути, в каждом из которых пройдут полуфиналы из одного матча. Победители сыграют в финалах. Жеребьевка определит, кто из участников каждого финала сыграет дома. Победители трех финалов выйдут на ЧМ-2022.

  • Ранее действовала другая система отбора.
  • В квалификации ЧМ-2018 в России вместо десяти групп было девять, победители которых получали прямые путевки на чемпионат мира.
  • Еще 4 путевки были разыграны между восьми лучшими сборными среди тех, которые заняли в своих отборочных группах вторые места.

Источник: официальный сайт УЕФА
Чемпионат мира Отбор ЧЕ-2020
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SunRomeS
1575484317
Ой мляяя.....опять сейчас такую хню сделают, что еще самого отбора будем половину вышедших на ЧМ команд знать, да еще какая команда в какой группе... Как уже достали эти новаторы-реформаторы. То полмира на ЧЕ и ЧМ тащат, то отборы придумывают, такие что большинство понять их не может, то еврокубки переделывают-меняют-плодят-...
Ответить
ruded
1575490380
чем запутанней система отбора, тем больше возможностей погреть ручки у функционеров ФИФА
Ответить
Из Твери Леха
1575496438
Какой же геморрой.
Ответить
zabvo9406
1575497095
Лига наций - турнир на хер никому не нужен, вот и поддержка нашлась
Ответить
Дядя Серёжа
1575510636
Первое место нам в любой группе не светит. Бороться за стыки.
Ответить
Игорь1980
1575515109
Ни хрена не понял... Но интересноооо)
Ответить
mig28
1575527032
Нужно же сделать вид, что что-то делают, работают... Зачем всё усложнять?? Сделайте нормальный отбор, как раньше!!!
Ответить
ItalianFootball
1575621336
Как достало это переизобретение велосипеда. Уже скоро колес не будет и он начнет мяукать.
Ответить
evgevg13
1575832070
это вам не шахматы- тут думать надо...
Ответить
Алекс636363
1575993532
перемудрили. эта лига наций вообще нарушает спортивный принцип - лазейка для недокоманд, которых потом вынесут по 4-0 в каждом матче.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+