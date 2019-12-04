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Погба пропустит матч с «Тоттенхэмом»

4 декабря 2019, 00:00
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет в матче 15-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

«Поль не готов сыграть, но он усердно работает. Посмотрим, сколько времени ему понадобится на восстановление», – сказал Сульшер.

  • У Погба травма правой ступни. В последний раз француз выходил на поле 30 сентября в матче с «Арсеналом» (1:1).
  • Матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» пройдет 4 декабря на «Олд Траффорд».

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Погба Поль Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (4)
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ivanthebest
1575415933
С центром поля в лице Перейры и Фреда, МЮ, к сожалению, ловить абсолютно нечего.
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