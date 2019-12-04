Погба пропустит матч с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет в матче 15-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

«Поль не готов сыграть, но он усердно работает. Посмотрим, сколько времени ему понадобится на восстановление», – сказал Сульшер.