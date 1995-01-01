Главные новости дня. Месси опередил ван Дейка на семь баллов, Умяров – дебютант года в РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +40

      Jurabay 12 минут назад

      Респект Месси заслуженный золотой мяч жаль ван-дайка

      0
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      Рейтинг: +920

      solodealer 1 час назад

      Месси отскочил)))

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