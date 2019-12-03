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  • Главные новости дня. Месси опередил ван Дейка на семь баллов, Умяров – дебютант года в РПЛ

Главные новости дня. Месси опередил ван Дейка на семь баллов, Умяров – дебютант года в РПЛ

3 декабря 2019, 21:26
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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Jurabay
1575402869
Респект Месси заслуженный золотой мяч жаль ван-дайка
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kamalfed
1575405575
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rammax fcsm
1575413363
за какие это заслуги паршивого татарчёнка куда-то выбрали??? щенок АБСОЛЮТНО бесполезен... ни пасов, ни ударов, ни отбора, ни обводки, одно ВРЕДИТЕЛЬСТВО!!! только лапками своими всем, ска, тычет, кому куда бежать, авторитет, мла, ипаный!! на месте старожилов давно бы ему, сопле, ветки бы пообломал!! дебютант в рот ипаный... бесполезное ДНО!!
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Nataliza17
1575415660
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trofimovviktorgli
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Chingis17rus
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Ван Дейк заслуживал титул. Жаль.
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