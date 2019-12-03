Главные новости дня. Месси опередил ван Дейка на семь баллов, Умяров – дебютант года в РПЛ

Ван Дейк пошутил над Роналду, после чего объяснил свою шутку.

Месси опередил ван Дейка на семь баллов. Голландца чаще выбирали первым в голосовании.

Умяров – дебютант года в РПЛ.

Клубы ПФЛ одобрили реорганизацию лиги. Группа «Восток» ликвидирована, в ФНЛ будет выходить четыре клуба.

Три футболиста «Авангарда» расторгли контракт с клубом из-за ввода потолка зарплат.

Фанаты «Зенита» попросили общественников проверить условия содержания арестованных фанатов «Спартака».

В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси. Футболиста обвиняют в отмывании денег.

Черышев приступил к тренировкам в общей группе «Валенсии».

Слуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса».