Главные новости дня. Месси опередил ван Дейка на семь баллов, Умяров – дебютант года в РПЛ

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Месси опередил ван Дейка на семь баллов. Голландца чаще выбирали первым в голосовании.
Умяров – дебютант года в РПЛ.
Клубы ПФЛ одобрили реорганизацию лиги. Группа «Восток» ликвидирована, в ФНЛ будет выходить четыре клуба.
Три футболиста «Авангарда» расторгли контракт с клубом из-за ввода потолка зарплат.
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Источник: Бомбардир.ру