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    Слуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса»

    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий организовал прощальный обед для игроков команды из Арнема.

    Российский специалист сообщил об этом в своем инстаграме, прикрепив две фотографии с мероприятия.

    • Слуцкий работал с «Витессом» с лета 2018 года.
    • 30 ноября тренер подал в отставку после серии из пяти поражений подряд в чемпионате Голландии.
    • По информации «Рейтинга букмекеров», у него есть три варианта трудоустройства в РПЛ.

    text

    Публикация от text (@leonid.slutsky)

    Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +945

      Давид59 1 час назад

      Слуцкий был обречён - в Голландии три клуба, которые всегда наверху. Туда вклиниться нереально.

      0
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      Рейтинг: +1818

      Борат > Давид59 12 минут назад

      А перед ним и не было таких задач. Нужна была стабильная игра и результаты.

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