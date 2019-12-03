Слуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса»

Слуцкий был обречён - в Голландии три клуба, которые всегда наверху. Туда вклиниться нереально.
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий организовал прощальный обед для игроков команды из Арнема.
Российский специалист сообщил об этом в своем инстаграме, прикрепив две фотографии с мероприятия.
- Слуцкий работал с «Витессом» с лета 2018 года.
- 30 ноября тренер подал в отставку после серии из пяти поражений подряд в чемпионате Голландии.
- По информации «Рейтинга букмекеров», у него есть три варианта трудоустройства в РПЛ.