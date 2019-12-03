Слуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий организовал прощальный обед для игроков команды из Арнема.

Российский специалист сообщил об этом в своем инстаграме, прикрепив две фотографии с мероприятия.

Слуцкий работал с «Витессом» с лета 2018 года.

30 ноября тренер подал в отставку после серии из пяти поражений подряд в чемпионате Голландии.

По информации «Рейтинга букмекеров», у него есть три варианта трудоустройства в РПЛ.