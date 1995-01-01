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    В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси. Футболиста обвиняют в отмывании денег

    Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело в отношении фонда форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    В рамках дела будет допрошен осведомитель из Аргентины Федерико Реттори, который работал в фонде в 2012-2015 годах. Реттори обвиняет Месси, его отца, брата и других лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве и других преступлениях.

    Деньги, по его мнению, направлялись не на социальные нужды, а на другие виды частной деятельности. Реттори утверждает, что фонд Месси уходил от уплаты налогов, подписывая контракты с зарубежными спонсорами для освобождения от налогообложения, так как средства уходили на благотворительные цели.

    Фонд получил в последние годы около 10 миллионов евро.

    • Год назад аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против Месси и его отца Хорхе. По мнению обвинителей, пожертвования, которые получал фонд, не направлялись не направлялись на гуманитарные цели, а переводились на счета в офшорных зонах.
    • Было выдвинуто предположение о том, что действия фонда, основанного в 2007 году, были направлены на обман налоговых органов.
    • В 2017 году судом Барселоны Месси был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Тогда он избежал заключения, заплатив крупный штраф.

    Источник: ABC

    Ежедневная испанская газета, основанная в 1903 году. Публикуется в 11-ти регионах Испании, включая Мадрид и Севилью. Тираж составляет 314 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1253

      PNZ1985 13 минут назад

      сак май дейк!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +959

      alarm 36 минут назад

      посадить! мяч отнять и отдать ван дейку.

      0
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      Рейтинг: +766

      petr69 56 минут назад

      Благотворительный фонд? Краев однозначно не видит Лео.Вроде бы как
      аморально

      0
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      Рейтинг: +83

      elessar arnor 1 час назад

      он наркобарон на родном континенте, это нужно принять

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      Рейтинг: +3715

      TOL47 1 час назад

      Маленькая зарплата у чувака была, или обиделся что уволили с халявки.

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