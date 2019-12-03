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  • В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси. Футболиста обвиняют в отмывании денег

В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси. Футболиста обвиняют в отмывании денег

3 декабря 2019, 18:38
16

Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело в отношении фонда форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

В рамках дела будет допрошен осведомитель из Аргентины Федерико Реттори, который работал в фонде в 2012-2015 годах. Реттори обвиняет Месси, его отца, брата и других лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве и других преступлениях.

Деньги, по его мнению, направлялись не на социальные нужды, а на другие виды частной деятельности. Реттори утверждает, что фонд Месси уходил от уплаты налогов, подписывая контракты с зарубежными спонсорами для освобождения от налогообложения, так как средства уходили на благотворительные цели.

Фонд получил в последние годы около 10 миллионов евро.

  • Год назад аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против Месси и его отца Хорхе. По мнению обвинителей, пожертвования, которые получал фонд, не направлялись не направлялись на гуманитарные цели, а переводились на счета в офшорных зонах.
  • Было выдвинуто предположение о том, что действия фонда, основанного в 2007 году, были направлены на обман налоговых органов.
  • В 2017 году судом Барселоны Месси был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Тогда он избежал заключения, заплатив крупный штраф.

Источник: ABC

Ежедневная испанская газета, основанная в 1903 году. Публикуется в 11-ти регионах Испании, включая Мадрид и Севилью. Тираж составляет 314 тысяч экземпляров.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (16)
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TOL47
1575388324
Маленькая зарплата у чувака была, или обиделся что уволили с халявки.
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petr69
1575388618
Благотворительный фонд? Краев однозначно не видит Лео.Вроде бы как аморально
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PNZ1985
1575391178
сак май дейк!
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Dizayner
1575394585
вот и у лео стали появляться скелеты в шкафу, правильно говорят что в тихом омуте черти водяться, а то скромный скромный))
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BARCLAYS_APL
1575396242
До вручение 5/6 дней назад Роналду с отрывом стоял и вдруг Месси победитель за коррупцию надо посадить на всю жизнь отстранить от футбола.
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Saracen Jr
1575401671
просто несколько вопросов: 1) почему именно сейчас? 2) не боится ли этот чел сесть за соучастие? 3) какого хрена они хотят второй раз засудить за одно и то же? варианты у меня такие: парочка решила срезать бабла и хайпа. их цель - просто привлечь месси за что он уже был привлечен ( только теперь с новыми деталями), взять штраф и быть счастливыми. либо кто-то решил насолить месси почему получения золотого мяча и за этим делом стоит нейкая персона по имени N, желающая как минимум испортить ему репутацию ( я склоняюсь ко второму варианту, все-таки, не просто так это произошло именно сейчас)
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general.lizyukov
1575405657
Будь ты хоть трижды гений мяча, а бабло доверяешь считать посторонним. И всегда найдется хитровые...ный ушлепок, желающий погреть руки на твоих миллионах. Опять откупаться придется Лео (((
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trofimovviktorgli
1575419161
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://shorturl.ca/poyas
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Decorhome
1575449144
Это уже политика
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zigbert
1575461990
Это еще надо доказать. Не будет же Месси дважды наступать на одни и те же грабли.
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