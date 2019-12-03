В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси. Футболиста обвиняют в отмывании денег

Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело в отношении фонда форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
В рамках дела будет допрошен осведомитель из Аргентины Федерико Реттори, который работал в фонде в 2012-2015 годах. Реттори обвиняет Месси, его отца, брата и других лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве и других преступлениях.
Деньги, по его мнению, направлялись не на социальные нужды, а на другие виды частной деятельности. Реттори утверждает, что фонд Месси уходил от уплаты налогов, подписывая контракты с зарубежными спонсорами для освобождения от налогообложения, так как средства уходили на благотворительные цели.
Фонд получил в последние годы около 10 миллионов евро.
- Год назад аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против Месси и его отца Хорхе. По мнению обвинителей, пожертвования, которые получал фонд, не направлялись не направлялись на гуманитарные цели, а переводились на счета в офшорных зонах.
- Было выдвинуто предположение о том, что действия фонда, основанного в 2007 году, были направлены на обман налоговых органов.
- В 2017 году судом Барселоны Месси был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Тогда он избежал заключения, заплатив крупный штраф.
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