В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси. Футболиста обвиняют в отмывании денег

Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело в отношении фонда форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

В рамках дела будет допрошен осведомитель из Аргентины Федерико Реттори, который работал в фонде в 2012-2015 годах. Реттори обвиняет Месси, его отца, брата и других лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве и других преступлениях.

Деньги, по его мнению, направлялись не на социальные нужды, а на другие виды частной деятельности. Реттори утверждает, что фонд Месси уходил от уплаты налогов, подписывая контракты с зарубежными спонсорами для освобождения от налогообложения, так как средства уходили на благотворительные цели.

Фонд получил в последние годы около 10 миллионов евро.