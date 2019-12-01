Бывший арбитр ФИФА Левников: «Английская манера игры от Дзюбы. Нет оснований для отмены гола «Спартаку»

Бывший арбитр ФИФА Николай Левников считает, что у рефери матча 18-го тура «Зенит» – «Спартак» (1:0, перерыв) Виталия Мешкова не было оснований для отмены гола петербургской команды.

«Мешков изначально посчитал, что гол забит правильно. Руки Дзюбы были на туловище Кутепова, но мы не видим, чтобы он его отталкивал. Английская манера игры, тут не было оснований для отмены гола. Я там не увидел очевидного фола», — сказал Левников в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча.

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