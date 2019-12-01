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  • Бывший арбитр ФИФА Левников: «Английская манера игры от Дзюбы. Нет оснований для отмены гола «Спартаку»

Бывший арбитр ФИФА Левников: «Английская манера игры от Дзюбы. Нет оснований для отмены гола «Спартаку»

1 декабря 2019, 20:10
10

Бывший арбитр ФИФА Николай Левников считает, что у рефери матча 18-го тура «Зенит»«Спартак» (1:0, перерыв) Виталия Мешкова не было оснований для отмены гола петербургской команды.

«Мешков изначально посчитал, что гол забит правильно. Руки Дзюбы были на туловище Кутепова, но мы не видим, чтобы он его отталкивал. Английская манера игры, тут не было оснований для отмены гола. Я там не увидел очевидного фола», — сказал Левников в эфире телеканала «Матч Премьер».

Болельшики «Спартака» начали оскорблять Дзюбу. На стадионе включили глушилки, от которых болят уши

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Мешков Виталий Левников Кирилл
Комментарии (10)
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Ссппааррттаакк
1575221223
Началось! А что сказала жена Левникова выйдя с душа?
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vka1970
1575223128
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что главный судья матча «Зенит» - «Спартак» Виталий Мешков проглядел еще один пенальти в ворота питерского клуба: 500% пенальти. Ракицкий остановил мяч рукой. Ещё одна ошибка Мешкова.
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ВасяК
1575223358
Это если смотреть, когда фолы со стороны сенита,а когда у других это рпл!!!
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aaaaahhhh
1575223645
вот так взять, и всю Англию обгадить....
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Из Твери Леха
1575226270
Лев, английская манера...Еще чуть-чуть и титул "Сэра" пожалуют))
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knikos
1575233971
Когда в первом туре забивал свой гол Жиго , там было явное нарушение , но спамовцы , как один , орали - английская манера борьбы ...
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Sanirin79
1575238218
Очень жаль что вместо спортивного соревнования, на первое место вышло около футбольное движение. Если не так было очевидно кабинетное влияние до сегодняшнего дня для многих болельщиков, то сегодняшние действия «управленцев» от Зенита объяснили все... нагнетание истерии по поводу противостояния двух команд, тотальные задержания спартаковских болельщиков. И отдельно хочется упомянуть о применении звуковых устройств для подавления активности болельщиков. Если разбираться по существу, то было применено звуковое оружие. В некоторых странах, таких как например Грузия, такими устройствами разгоняют демонстрантов, однако в подавляющем большинстве такие методы запрещены в странах Европы. И если демонстранты могут разойтись из опасного участка, то на закрытом секторе никто никуда не уйдет, соответственно баротравмы неизбежны.... И при этом никто не понесет наказания... вот это в предверии чемпионата европы очень плохо...
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Томик
1575250654
Вдруг неожиданно всплыла какая-то "английская манера игры" у всех одновременно. Чего вдруг? Совершенно понятно чего. Но тому, кто придумал месседж - уже, вероятно, премию выплатили.
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borodinaleksandrkic
1575252293
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
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