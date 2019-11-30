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  • Радимов: «Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимы строгие меры»

Радимов: «Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимы строгие меры»

30 ноября 2019, 14:33
14

Форварда «Зенита» Артема Дзюбу на прошлой неделе оскорбляли болельщики на двух матчах – в Сан-Марино и Екатеринбурге. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов полагает, что с матом на трибунах следует бороться.

«Когда-то подобное поведение фанатов нужно было пресечь.Это сделали сейчас. Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимо применять строгие меры.

Вспомните, как в свое время боролись с противоправным поведением фанатов в Англии. Тогда всю страну просто отлучили от еврокубков на пять лет, после чего ситуация пошла на лад. Все-таки нельзя забывать, что на футбол приходят дети и женщины. Зачем им это слушать?» – цитирует тренера RT.

  • Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
  • В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу.
  • «Спартак» за это оштрафовали.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (14)
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Decorhome
1575114786
И это говорит Радимов)
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3a zenit
1575116321
это как борьба с курением,типо здоровая нация?Только вот борьбы то никакой нет,есть бешеная прибыль табачных компаний поднимающих цены на сигареты каждый месяц.Да все используют мат,но слушать на футболе они не хотят по мнению Радимова.
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Dizgen
1575117438
Знатно лизнул)))
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plehanov6
1575119765
ты на себя-то посмотри, эстет хренов!!!
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ZENIT*****
1575121287
Да ладно,как был,так и будет Великий,Русский, и Могучий!!!И никого в этом аспекте не переубедить,каждый скажет:"Да не могу я без него!"(и я в том числе,,,,несмотря на Высшее военное образование )
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woyser
1575123518
Радимов, ты гонишь!? В Англии не с матом боролись. Чушь не неси, там со сквернословием не боролись и не борются, и нигде не борются. Вы из Дзюбы мессию то не делайте и так уже перебор. Вы же сами создаёте ситуацию и поощряете это всё - "Дзюба, дурак иди сюда". Что вы сделали? Да вы все вместе с Дзюбой тупо поржали!!! А там сопляк, которого просто надо было высечь, в итоге стал хайповым чувачком. А то что Артёмке кричат, так он этого заслужил! Ибо сам себя ведёт по отношению к болельщикам выборочно и цинично, а учитывая что он как "супер футболист" (замечу это вы со своей лживой прессой его таким сделали) совсем не такой, это даже поклоннику бадминтона ясно.
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Мудакам
1575126161
кто бы говорил!! Слышал, когда он играл - матерился он получше, чем играл
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TOL47
1575147108
Радимов наверное сказал так: за мат на трибуне нах... тогда будет зае..ись
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