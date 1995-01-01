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    Радимов: «Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимы строгие меры»

    Форварда «Зенита» Артема Дзюбу на прошлой неделе оскорбляли болельщики на двух матчах – в Сан-Марино и Екатеринбурге. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов полагает, что с матом на трибунах следует бороться.

    «Когда-то подобное поведение фанатов нужно было пресечь.Это сделали сейчас. Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимо применять строгие меры.

    Вспомните, как в свое время боролись с противоправным поведением фанатов в Англии. Тогда всю страну просто отлучили от еврокубков на пять лет, после чего ситуация пошла на лад. Все-таки нельзя забывать, что на футбол приходят дети и женщины. Зачем им это слушать?» – цитирует тренера RT.

    • Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
    • В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу.
    • «Спартак» за это оштрафовали.

    Источник: RT

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4425

      3a zenit 8 минут назад

      это как борьба с курением,типо здоровая нация?Только вот борьбы то никакой нет,есть бешеная прибыль табачных компаний поднимающих цены на сигареты каждый месяц.Да все используют мат,но слушать на футболе они не хотят по мнению Радимова.

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      Рейтинг: +1136

      Decorhome 34 минуты назад

      И это говорит Радимов)

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      ...
      Рейтинг: +843

      Frankfurt Am Main > Decorhome 11 минут назад

      На матче с лионом фанаты тоже что-то кричали про Москву и про Спартак,. БЛ..ТЬ.БАРИНОВ кричал про Спартак!! или это не считается!!!

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