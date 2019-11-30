Радимов: «Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимы строгие меры»

Форварда «Зенита» Артема Дзюбу на прошлой неделе оскорбляли болельщики на двух матчах – в Сан-Марино и Екатеринбурге. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов полагает, что с матом на трибунах следует бороться.

«Когда-то подобное поведение фанатов нужно было пресечь.Это сделали сейчас. Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимо применять строгие меры.

Вспомните, как в свое время боролись с противоправным поведением фанатов в Англии. Тогда всю страну просто отлучили от еврокубков на пять лет, после чего ситуация пошла на лад. Все-таки нельзя забывать, что на футбол приходят дети и женщины. Зачем им это слушать?» – цитирует тренера RT.