Радимов: «Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимы строгие меры»

это как борьба с курением,типо здоровая нация?Только вот борьбы то никакой нет,есть бешеная прибыль табачных компаний поднимающих цены на сигареты каждый месяц.Да все используют мат,но слушать на футболе они не хотят по мнению Радимова.
Форварда «Зенита» Артема Дзюбу на прошлой неделе оскорбляли болельщики на двух матчах – в Сан-Марино и Екатеринбурге. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов полагает, что с матом на трибунах следует бороться.
«Когда-то подобное поведение фанатов нужно было пресечь.Это сделали сейчас. Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимо применять строгие меры.
Вспомните, как в свое время боролись с противоправным поведением фанатов в Англии. Тогда всю страну просто отлучили от еврокубков на пять лет, после чего ситуация пошла на лад. Все-таки нельзя забывать, что на футбол приходят дети и женщины. Зачем им это слушать?» – цитирует тренера RT.
- Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
- В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу.
- «Спартак» за это оштрафовали.