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  • УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

29 ноября 2019, 09:33
4

УЕФА определил четырех претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы по итогам 5-го тура групповой стадии.

В число номинантов вошли: хавбек «Айнтрахта» Даичи Камада, полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш, форвард «Порту» Венсан Абубакар и нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес.

  • Камада забил два гола в матче с лондонским «Арсеналом» (2:1).
  • Фернандеш забил два гола и отдал две результативные передачи в матче против ПСВ (4:0).
  • Абубакар оформил дубль в матче с «Янг Бойз» (2:1).
  • Хименес отметился забитым мячом в игре с «Брагой» (3:3).
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Источник: Официальный твиттер УЕФА
Лига Европы Айнтрахт Спортинг Порту Вулверхэмптон Абубакар Венсан Хименес Рауль Фернандеш Бруну Камада Даичи
Комментарии (4)
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Garrincha58
1575010310
а где наш Танк????
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AZ
1575014138
Наш баночкник из АЗ - Драйф. Который в меньшинстве забил 2 гола в ворота Партизана (на 88 и 93 минутах), сравняв счет, благодаря чему вывел Алкмаар в плей-офф!
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Вальдемар IV
1575015720
где чалов, ай ведь это не рпл, где лучшие голы только цск забивает
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dinar7777dinar
1575017723
Бруну Фернандеш конечно
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