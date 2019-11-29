УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА определил четырех претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы по итогам 5-го тура групповой стадии.
В число номинантов вошли: хавбек «Айнтрахта» Даичи Камада, полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш, форвард «Порту» Венсан Абубакар и нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес.
- Камада забил два гола в матче с лондонским «Арсеналом» (2:1).
- Фернандеш забил два гола и отдал две результативные передачи в матче против ПСВ (4:0).
- Абубакар оформил дубль в матче с «Янг Бойз» (2:1).
- Хименес отметился забитым мячом в игре с «Брагой» (3:3).
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Источник: Официальный твиттер УЕФА