УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА определил четырех претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы по итогам 5-го тура групповой стадии.

В число номинантов вошли: полузащитник «Айнтрахта» Даичи Камада, полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш, форвард «Порту» Венсан Абубакар и форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес.

