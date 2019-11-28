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  • Тихонов: «Слова Дзюбы о «Спартаке»? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с «Локомотивом»

Тихонов: «Слова Дзюбы о «Спартаке»? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с «Локомотивом»

28 ноября 2019, 16:42
38

Бывший хавбек «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы перед матчем с московским клубом в 18-м туре РПЛ.

«Слова Дзюбы про войну со «Спартаком»? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с «Локомотивом» такого не было, и мы не называли этой войной. Если Артем Дзюба так говорит, значит для него – это война», – считает Тихонов.

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

Медведев: «Матч со «Спартаком» – сражение, битва, футбольная война»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Тихонов Андрей
Комментарии (38)
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Давид59
1574948817
Да, называть не называли, но вывеска Зенит-Спартак всегда была не просто очередной матч. А уж как это называть решает каждый сам
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Frankfurt Am Main
1574950044
Уважаемый Андрей Тихонов, вы для нас легенда,и не надо обращать внимания на етого паршивинького самолюба!! Он для нас. Спартака.не существует.
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DOCTOR PENALTY
1574950361
С неба звёздочка упала Прямо Дзюбочке в штаны Пусть горит там что попало Лишь бы не было войны
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seth343
1574950377
Да, футболисты таких вью не давали, как эта языкастая тварь...
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vladimir-7
1574951388
Действительно Тихонов прав, войной не называли игры между ЦСКА, Локо Динамо М, Динамо К и др. команды. На трибунах сидели все вместе, курили и шутили, но оскорблений друг друга не было и после матча вместе ходили пить пиво и обсуждали игры. А сейчас все это исчезло.
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paracetamol
1574952434
Тихонов. Ваше время прошло. В нем не было айфонов и интернета!
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SorenSirk
1574955127
Те, кто понял слова про войну буквально - клоуны
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Max Bobr
1574957941
Любит Дзюба потрепаться, по окончании карьеры его место на эстраде. В данном случае, я думаю, что можно было бы подобрать более корректное сравнение
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frizom
1575017693
Вот отличи е человека от зюбы. Тихонова уважали все и соперники в том числе. А зюба закончит играть и про него даже в питере забудут. Правильно его Федун отпустил
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kvm
1575025865
петушара всегда о войне кукарекает...
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