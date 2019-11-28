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    Тихонов: «Слова Дзюбы о «Спартаке»? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с «Локомотивом»

    Бывший хавбек «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы перед матчем с московским клубом в 18-м туре РПЛ.

    «Слова Дзюбы про войну со «Спартаком»? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с «Локомотивом» такого не было, и мы не называли этой войной. Если Артем Дзюба так говорит, значит для него – это война», – считает Тихонов.

    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
    • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

    Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

    Медведев: «Матч со «Спартаком» – сражение, битва, футбольная война»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии32
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      Рейтинг: +8456

      KLIM777 20 минут назад

      не было? Он вообще на улицах смотрел, что творилось? Как раз-таки раньше были мясорубки и настоящая война, как минимум среди фанатов.

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      Рейтинг: +1653

      general.lizyukov 23 минуты назад

      Для игроков - да, а для фантиков - так заруба похлеще "Спартака", судя по рассказам.

      0
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      Рейтинг: +25

      SorenSirk 40 минут назад

      Те, кто понял слова про войну буквально - клоуны

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      Рейтинг: +8474

      silver29 > SorenSirk 36 минут назад

      Ты выкидышь погугли Инет, у слова война один смысл, физическое уничтожение противника.

      0
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      Рейтинг: +3663

      TOL47 > silver29 27 минут назад

      Т.е. Дзюба выйдет как минимум с автоматом, по вашей логике и будет убивать? В голове ромбик это плохо

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      Рейтинг: +1653

      general.lizyukov > silver29 23 минуты назад

      серьезно? словарь Ожегова подарить? или сразу к Далю отправимся?

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      Рейтинг: +8474

      silver29 > general.lizyukov 14 минут назад

      А давай !!! если такой знающий, только у всех ключевое слово ВООРУЖЕННАЯ борьба.

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      Рейтинг: +6

      lopatinartemvaa 59 минут назад

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://yas.li/press

      0
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      Рейтинг: +8474

      silver29 1 час назад

      У нас и сейчас все ровно с армейцами и машинистами, так потрепаться, но никакой вражды на уровне войн нет, это педики бомжатные весь день про какую-то войну чешут.

      2
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      Рейтинг: +4270

      paracetamol 1 час назад

      Тихонов. Ваше время прошло. В нем не было айфонов и интернета!

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      Рейтинг: +8474

      silver29 > paracetamol 1 час назад

      В этом вся ваша бомжатская натура, подстрекать и петушиться, а как по немытому хлебалу получите так к ОМОНовцам бежите, а потом еще в КДК заявы строчите.

      3
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      Рейтинг: +19480

      VVM1964 > paracetamol 42 минуты назад

      От того что появились айфоны и интернет , дураков меньше не стало , а на мой взгляд их стало гораздо больше (((

      2
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      Рейтинг: +3663

      TOL47 > VVM1964 30 минут назад

      Дураком и Лобановского считали, так что все условно, так же как и про войну
      Дзюба конечно медленное дерево , но блин кто тогда другие в нашем футболе? лентяи и такие же деревяхи как Дзю

      -1
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      Рейтинг: +1653

      general.lizyukov > paracetamol 20 минут назад

      Однако безо всяких ойфонов и тырнетов собирались стенка на стенку и пи....лись. Я уж не буду вспоминать о такой старой русской забаве, как кулачные бои стенка на стенку, когда бока друг дружке мяли, тут просто поменяли символы. Но биться стали намного хлеще, аккуратно подражая просвещенному Западу с их hooligans. Осталось теперь перенять меры предосторожности и воздействия, да стадики понастроить в каждом областном центре или даже райцентре.

      0
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      Рейтинг: +181

      regbiN 1 час назад

      Будет прикол если Спартак накажет зенит

      0
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      Рейтинг: +4270

      paracetamol > regbiN 1 час назад

      Свинки уже испугались и захрюкали?

      0
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      Рейтинг: +3188

      RotBerg 1 час назад

      Тихонов не знает про выражение « фигура речи»?) проще надо быть, все плюсики собирает))

      1
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      Рейтинг: +10587

      vladimir-7 1 час назад

      Действительно Тихонов прав, войной не называли игры между ЦСКА, Локо Динамо М, Динамо К и др. команды. На трибунах сидели все вместе,
      курили и шутили, но оскорблений друг друга не было и после матча вместе
      ходили пить пиво и обсуждали игры. А сейчас все это исчезло.

      4
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      Рейтинг: +4270

      paracetamol > vladimir-7 1 час назад

      Был как-то на стадионе Динамо в Моркве в районе 80-х. Менты стояли в проходах через ряд, попробуй, пошути. В Питере такого не водилось.

      1
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      Рейтинг: +10587

      vladimir-7 > paracetamol 1 час назад

      На Динамо чаще всего был, но чтобы менты стояли в
      проходах через ряд, такого не видел, на выходе менты
      были на лошадях от стадиона до метро и устраивали
      такой коридор.

      2
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      Рейтинг: +3663

      TOL47 > paracetamol 37 минут назад

      Это 80-82 наверное, так на Кирова матче со Спартаком тоже менты стояли через пять человек через ряд. Тогда мода была ворота запирать.... в калитках давки устраивать.

      -1
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      Рейтинг: +74622

      zigbert 1 час назад

      Война не заканчивается одним сражением.

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