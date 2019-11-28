Тихонов: «Слова Дзюбы о «Спартаке»? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с «Локомотивом»

Бывший хавбек «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы перед матчем с московским клубом в 18-м туре РПЛ.

«Слова Дзюбы про войну со «Спартаком»? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с «Локомотивом» такого не было, и мы не называли этой войной. Если Артем Дзюба так говорит, значит для него – это война», – считает Тихонов.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.

Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

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