Энрике: «Морено хотел поехать на Евро. У него чрезмерные амбиции, это большой недостаток»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об отношениях с экс-тренером команды Робертом Морено.

«У нас была встреча с Робертом Морено. Он сказал мне, что хочет поехать на Евро, и если я захочу, то после турнира он вновь будет моим вторым тренером.

Меня это не удивляет, я видел, как он работает. Для меня это неправильно, я бы не стал так поступать. На мой взгляд, его чрезмерные амбиции не добродетель, это большой недостаток. Я понимаю его позицию, но не разделяю ее.

Я сказал ему, что больше не вижу его своим вторым тренером. Мы доброжелательно завершили встречу. Затем я позвонил сотрудникам моего штаба, чтобы узнать их мнение и поделиться своим, чтобы никто не исказил мои слова.

С точки зрения профессионализма, я не могу критиковать Морено, он был хорошо подготовлен. Я ни в чем не сомневался, пока слова не разошлись с действиями. Я не хороший в этой ситуации, но и не плохой.

Испытываю гордость от того, что буду руководить Испанией на чемпионате Европы. Это один из фаворитов, проблема в том, что есть еще шесть или восемь фаворитов. Я знаю о сложностях, но с большим желанием встречаю их», – сказал Энрике.

Морено ранее покинул сборную Испании в связи с возвращением на пост Энрике.

В марте 2019-го Энрике временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Морено.19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».

29 августа стало известно, что у 49-летнего специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

Морено: «Я говорил, что не стану препятствовать возвращению Энрике в сборную Испании. Я человек слова. Желаю всего лучшего»



