Морено: «Я говорил, что не стану препятствовать возвращению Энрике в сборную Испании. Я человек слова. Желаю всего лучшего»

Роберт Морено на текущей неделе покинул сборную Испании в связи с возвращением на пост главного тренера Луиса Энрике. Специалист прокомментировал ситуацию.
«Моя совесть чиста. Любое чужое мнение обо мне я уважаю. Я всегда говорил, что не буду препятствовать, если Энрике решит возвратиться в сборную. Я человек слова, так и сделал, хоть это и означало мой уход. Желаю всего лучшего», – сказал Морено.
- В марте 2019-го Энрике временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Морено.
- 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
- 29 августа стало известно, что у 49-летнего специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.
Источник: Marca