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    Морено: «Я говорил, что не стану препятствовать возвращению Энрике в сборную Испании. Я человек слова. Желаю всего лучшего»

    Роберт Морено на текущей неделе покинул сборную Испании в связи с возвращением на пост главного тренера Луиса Энрике. Специалист прокомментировал ситуацию.

    «Моя совесть чиста. Любое чужое мнение обо мне я уважаю. Я всегда говорил, что не буду препятствовать, если Энрике решит возвратиться в сборную. Я человек слова, так и сделал, хоть это и означало мой уход. Желаю всего лучшего», – сказал Морено.

    • В марте 2019-го Энрике временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Морено.
    • 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
    • 29 августа стало известно, что у 49-летнего специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      Nikoo 26 минут назад

      Морено хороший тренер, жаль что дальше не стал работать ассистентом Энрике

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8762

      Cules2013 26 минут назад

      Но осадок-то остался, у Морено ведь всё получалось...

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