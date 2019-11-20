Морено: «Я говорил, что не стану препятствовать возвращению Энрике в сборную Испании. Я человек слова. Желаю всего лучшего»

Роберт Морено на текущей неделе покинул сборную Испании в связи с возвращением на пост главного тренера Луиса Энрике. Специалист прокомментировал ситуацию.

«Моя совесть чиста. Любое чужое мнение обо мне я уважаю. Я всегда говорил, что не буду препятствовать, если Энрике решит возвратиться в сборную. Я человек слова, так и сделал, хоть это и означало мой уход. Желаю всего лучшего», – сказал Морено.