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  • Морено: «Я говорил, что не стану препятствовать возвращению Энрике в сборную Испании. Я человек слова. Желаю всего лучшего»

Морено: «Я говорил, что не стану препятствовать возвращению Энрике в сборную Испании. Я человек слова. Желаю всего лучшего»

20 ноября 2019, 22:15
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Роберт Морено на текущей неделе покинул сборную Испании в связи с возвращением на пост главного тренера Луиса Энрике. Специалист прокомментировал ситуацию.

«Моя совесть чиста. Любое чужое мнение обо мне я уважаю. Я всегда говорил, что не буду препятствовать, если Энрике решит возвратиться в сборную. Я человек слова, так и сделал, хоть это и означало мой уход. Желаю всего лучшего», – сказал Морено.

  • В марте 2019-го Энрике временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Морено.
  • 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
  • 29 августа стало известно, что у 49-летнего специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

Источник: Marca
Испания. Примера Отбор ЧЕ-2020 Испания Энрике Луис Морено Роберт
Комментарии (2)
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Cules2013
1574279208
Но осадок-то остался, у Морено ведь всё получалось...
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Nikoo
1574279224
Морено хороший тренер, жаль что дальше не стал работать ассистентом Энрике
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