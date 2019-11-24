Президент «Оренбурга» – о судействе: «Это какой-то заговор по отношению к нашей команде»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев поделился мнением о судействе в матчах РПЛ с участием его команды.
«В очередной раз судьи отличились не в пользу «Оренбурга». Это какой-то заговор по отношению к нашей команде. Матчи судят арбитры разной квалификации, а результат тот же. Даже не знаю, как еще это прокомментировать.
Конечно же, футболистов выбивает из колеи такое необъективное судейство, они обращают на это внимание», – сказал Кияев.
- В субботу «Оренбург» дома проиграл «Ахмату» со счетом 1:2.
- После игры главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил, что «на первый план в матче вышли ребята со свистком».
- Ранее у «Оренбурга» были претензии к работе арбитра в матче 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).
Источник: «Р-Спорт»