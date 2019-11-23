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    Президент «Оренбурга» – о судействе: «Это какой-то заговор по отношению к нашей команде»

    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев поделился мнением о судействе в матчах РПЛ с участием его команды.

    «В очередной раз судьи отличились не в пользу «Оренбурга». Это какой-то заговор по отношению к нашей команде. Матчи судят арбитры разной квалификации, а результат тот же. Даже не знаю, как еще это прокомментировать.

    Конечно же, футболистов выбивает из колеи такое необъективное судейство, они обращают на это внимание», – сказал Кияев.

    • В субботу «Оренбург» дома проиграл «Ахмату» со счетом 1:2.
    • После игры главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил, что «на первый план в матче вышли ребята со свистком».
    • Ранее у «Оренбурга» были претензии к работе арбитра в матче 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +229

      Lesha VV 2 минуты назад

      Тереку нужно было побеждать и подниматься из зоны вылета . Судья просто человек понимающий )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3118

      RotBerg 3 минуты назад

      Владимир просто не читает бомбардир. Так бы знал из комментариев, что во всем виноват Газпром))

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