Президент «Оренбурга» – о судействе: «Это какой-то заговор по отношению к нашей команде»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев поделился мнением о судействе в матчах РПЛ с участием его команды.

«В очередной раз судьи отличились не в пользу «Оренбурга». Это какой-то заговор по отношению к нашей команде. Матчи судят арбитры разной квалификации, а результат тот же. Даже не знаю, как еще это прокомментировать.

Конечно же, футболистов выбивает из колеи такое необъективное судейство, они обращают на это внимание», – сказал Кияев.