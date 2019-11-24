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  • Президент «Оренбурга» – о судействе: «Это какой-то заговор по отношению к нашей команде»

Президент «Оренбурга» – о судействе: «Это какой-то заговор по отношению к нашей команде»

24 ноября 2019, 11:17
20

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев поделился мнением о судействе в матчах РПЛ с участием его команды.

«В очередной раз судьи отличились не в пользу «Оренбурга». Это какой-то заговор по отношению к нашей команде. Матчи судят арбитры разной квалификации, а результат тот же. Даже не знаю, как еще это прокомментировать.

Конечно же, футболистов выбивает из колеи такое необъективное судейство, они обращают на это внимание», – сказал Кияев.

  • В субботу «Оренбург» дома проиграл «Ахмату» со счетом 1:2.
  • После игры главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил, что «на первый план в матче вышли ребята со свистком».
  • Ранее у «Оренбурга» были претензии к работе арбитра в матче 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (20)
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Lesha VV
1574583906
Тереку нужно было побеждать и подниматься из зоны вылета . Судья просто человек понимающий )
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portero
1574584199
похоже так и будет продолжаться, наверное решили что Оренбург надо выдавить из лиги, вроде Крылья также выдавливали , отменяли правильные голы аж в шести играх, хотя могу ошибаться.
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Derzkiy1
1574585153
Оренбургу и Сочи место в ФНЛ , есть понимающие судьи
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MaxRnD
1574585372
Человек просто не видел, что Казарцев вчера придумал на 90-ой минуте матча Динамо - Ростов .... Так бы может даже ничего и не говорил про Оренбург ...
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Play
1574587580
***, каждый тур одно и то же, то заговор против Ростова, то против Оренбурга, то против всех на свете. Какой в жопе заговор, когда просто судейство у нас на таком уровне в принципе.
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Алекс636363
1574589002
плохому футболу свисток мешает
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Retiremen_VMF
1574590350
Парни, прекратите, нет никакого заговора... нет и не будет против Спартак, Зенита, ЦСКА, Локомотива.А Орнебургам, Ростовам, Краснодарам и подобным , это их проблемы, что они там видят.
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gor77
1574592084
Что-то не помню, чтобы тренеры в КХЛ, в волейбольной Супер лиге или Единой Лиги ВТБ после матчей говорили и жаловались про судей! Может что-то в консерватории исправить? А Карл! )))))))))))))))))))))))))
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FanatSerj
1574592340
обычное дело, погодите к концовке будет еще веселее, судьи это тоже как команда им тоже свои "очки" зарабатывать надо. В футболе конечно через чур много субъективного судейства, ВАР не то что не поможет, она даже наоборот порой еще больше дает возможности что то разглядеть и прицепится когда оно "надо".
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Владислав Vlad
1574596576
По-ходу Газпром не может тянуть 2 команды.
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