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  • Черчесов: «Жребий оказался более благосклонным к датчанам. Ничего страшного»

Черчесов: «Жребий оказался более благосклонным к датчанам. Ничего страшного»

22 ноября 2019, 16:28
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки домашних и гостевых матчей Евро-2020 в группе В.

«Результаты сегодняшней жеребьевки мы восприняли как данность. Фактор своих стен – важный, жребий оказался более благосклонным к датчанам, которые в отличие от нас проведут все матчи в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учетом этого обстоятельства.

С точки зрения логистики, конечно, было бы удобнее выступать в одном месте, но, повторю, здесь выбирать не приходилось. 30 ноября в Бухаресте мы узнаем точное расписание игр и четвертого соперника по группе.

Подготовка к Евро уже спланирована, осталось лишь окончательно урегулировать ряд моментов, связанных с соперниками по контрольным матчам», – сказал Черчесов.

Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде


Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Дания Россия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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alex1951
1574438184
Стасик! Ты тренер. Ты вывел команду в 1//4 финала. Тебе ли бздеть. Работай,играй,не оправдывайся. Россия хочет побед. Ну ,что тебе сюда добавить? Мочите ,учитесь на ошибках.Все.
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Алекс636363
1574491356
дома 0-3 с бельгией, в гостях 0-2 с данией и дома либо 1-1 с финляндией, либо 1-0 с уэльсом. вот и вся российская история на Евро-2020
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Decorhome
1574497248
Скорее всего за второе место в группе будут бороться Россия Дания
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амани
1574679890
была какая-то надежда и ту забрали.......если еще и Уэльс , тады..... караул!!!!
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