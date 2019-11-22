Черчесов: «Жребий оказался более благосклонным к датчанам. Ничего страшного»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки домашних и гостевых матчей Евро-2020 в группе В.

«Результаты сегодняшней жеребьевки мы восприняли как данность. Фактор своих стен – важный, жребий оказался более благосклонным к датчанам, которые в отличие от нас проведут все матчи в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учетом этого обстоятельства.

С точки зрения логистики, конечно, было бы удобнее выступать в одном месте, но, повторю, здесь выбирать не приходилось. 30 ноября в Бухаресте мы узнаем точное расписание игр и четвертого соперника по группе.

Подготовка к Евро уже спланирована, осталось лишь окончательно урегулировать ряд моментов, связанных с соперниками по контрольным матчам», – сказал Черчесов.

Основная жеребьевка группового этапа Евро пройдет 30-го ноября в Бухаресте.

Другой соперник России по группе В – Бельгия.

Третий будет определен весной – им станет Финляндия или Уэльс.

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