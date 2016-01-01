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    Baza: РФС ищет фанатов, оскорбивших Дзюбу

    РФС начал поиск болельщиков, которые выкрикивали нецензурные слова в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).

    «На матче Сан-Марино – Россия несколько десятков фанатов кричали оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы. РФС такие кричалки очень не понравились, поэтому теперь футбольный союз хочет найти всех кричавших фанатов и наказать их. Искать их, кстати, будет несложно: все они попали на видео и фото», – пишет телеграм-канал Baza.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

    Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Я Артему уже написал. Он не обращает внимания на эту кучку идиотов»

    Источник: Телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии16
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      Рейтинг: +302

      borusse 10 минут назад

      после этого его ещё больше возненавидят и кричать будут на каждом матче всем стадионом и будут правы

      0
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      Рейтинг: +1027

      playsh 11 минут назад

      Мне кажется,что Дзю ненароком сам провоцирует такое отношение к себе.Парень он с юмором и его некоторые высказывания( ну,вроде "дайте мне забить 7 мячей) "особо-одарёнными" фанами воспринимаются вполне серьёзно.Ну и реакция соответствующая их мозгам.

      0
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      Рейтинг: +6084

      Asbjorn 13 минут назад

      теперь молчать нужно на стадах?или нельзя свое мнение высказывать?(нельзя конечно).Осталось что бы дзюба расплакался в следующий раз как услышит что то о себе и ушел с поля,

      0
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      Рейтинг: +767

      САНЁК17 20 минут назад

      Теперь дзюба знает кто он такой...

      1
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      Рейтинг: +395

      Vepras 32 минуты назад

      Все кто раньше даже не знал Дзюбу уже его люто ненавидят благодаря информационной шумихе, наверное только так можно создавать себе популярность в отсутствии умения забивать мячи.

      2
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      Рейтинг: +1488

      РМЗ 35 минут назад

      Нахер это писать !? Достали уже . От чего вы глаз отводите . От того чтобы не говорили про проходную группу . И что на евро будет позор . Об этом и так все знают

      1
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      Рейтинг: +8128

      silver29 44 минуты назад

      зюба не государственный чиновник, матч проходил на стадионе вне пределов РФ, беспорядков не было, организаторы не в претензии по какой статье будете возбуждаться ?

      5
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      Рейтинг: +4370

      3a zenit 46 минут назад

      и что они им сделают,отсосут и отпустят?Вообще я думаю это специальная провокация РФС или футбольных чинуш...мол болельщик говно,а сборная конфетка.

      3
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      Рейтинг: +705

      Давид59 47 минут назад

      Типичный случай борьбы не с причиной (Дзюбин пофигизм), а следствием (гнев болельщиков)

      1
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      Рейтинг: +2156

      BlackMurder 47 минут назад

      Дерево никчемное, подилом

      2
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