Baza: РФС ищет фанатов, оскорбивших Дзюбу

РФС начал поиск болельщиков, которые выкрикивали нецензурные слова в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).

«На матче Сан-Марино – Россия несколько десятков фанатов кричали оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы. РФС такие кричалки очень не понравились, поэтому теперь футбольный союз хочет найти всех кричавших фанатов и наказать их. Искать их, кстати, будет несложно: все они попали на видео и фото», – пишет телеграм-канал Baza.

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.

После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

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