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Baza: РФС ищет фанатов, оскорбивших Дзюбу

20 ноября 2019, 18:32
60

РФС начал поиск болельщиков, которые выкрикивали нецензурные слова в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).

«На матче Сан-Марино – Россия несколько десятков фанатов кричали оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы. РФС такие кричалки очень не понравились, поэтому теперь футбольный союз хочет найти всех кричавших фанатов и наказать их. Искать их, кстати, будет несложно: все они попали на видео и фото», – пишет телеграм-канал Baza.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Я Артему уже написал. Он не обращает внимания на эту кучку идиотов»

Источник: Телеграм-канал Baza
Отбор ЧЕ-2020 Россия Сан-Марино Дзюба Артем
Комментарии (60)
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Fraer123
1574264848
Если кричали ,значит заслужил. Вроде все правильно !!! Дзюба на поле бы доказывал что он классный футболист , а в каждом интервью чушь несёт
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upiter622
1574265057
Я хоть и фанат Зенита,но думаю Дзюба сдулся!Не место ему в сборной,играем как бы в десятером! Смотрел игру сборной,дворовая команда и все!
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САДЫЧОК
1574265582
Интересно получается , после Евро , этот Рфс не искал тех , кто оскорблял Аршавина...А теперь ищет !...Не надо далеко ходить ..сходите на следующий матч Дзюбы и пол стадиона будет выкрикивать...
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BlackMurder
1574265661
Дерево никчемное, подилом
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3a zenit
1574265734
и что они им сделают,отсосут и отпустят?Вообще я думаю это специальная провокация РФС или футбольных чинуш...мол болельщик говно,а сборная конфетка.
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Vepras
1574266581
Все кто раньше даже не знал Дзюбу уже его люто ненавидят благодаря информационной шумихе, наверное только так можно создавать себе популярность в отсутствии умения забивать мячи.
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САНЁК17
1574267289
Теперь дзюба знает кто он такой...
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portero
1574268896
Т.е. до этого можно было кричать и оскорблять игроков на матчах РПЛ, а Дзюба священный КОЗЁЛ?????
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vka1970
1574272258
В Индии священное животное корова. У нас священное животное Дзюба.Что это за животное такое ни кто не знает, но бояться будут все.Опять эти русские очередную чупакабру вывели.......
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Чец
1574279460
Этому РФСу больше делать нечего? В нашем футболе все гладко и нет проблем? Вот это приехали! Скоро на стадионы строем ходить будем и по команде лозунги выкрикивать.
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