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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Спартак» поддержал законопроект о разрешении продажи пива на стадионах

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подписал заявление клуба о поддержке законопроекта о возвращении продажи пива на стадионах.

    «Мы полагаем, что продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, возможна за три часа до начала матча, во время его проведения, а также в течение трех часов после его окончания.

    Дополнительные средства, полученные клубами в результате указанных изменений законодательства, можно будет направить на развитие детско-юношеского футбола, поддержку ветеранов спорта, а также развитие клубной инфраструктуры», – говорится в заявлении «Спартака».

    • Окончательная версия законопроекта может быть принята к Новому году.
    • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
    • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

    Правительство РФ поддержало возвращение пива на футбольные стадионы


    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1826

      Alekxei Z. 1 час назад

      Вам что приплачивают за каждый "пук" из стана Спартака ?
      Все поддержат , кому помешают лишние деньги.

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