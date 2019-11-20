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«Спартак» поддержал законопроект о разрешении продажи пива на стадионах

20 ноября 2019, 13:02
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подписал заявление клуба о поддержке законопроекта о возвращении продажи пива на стадионах.

«Мы полагаем, что продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, возможна за три часа до начала матча, во время его проведения, а также в течение трех часов после его окончания.

Дополнительные средства, полученные клубами в результате указанных изменений законодательства, можно будет направить на развитие детско-юношеского футбола, поддержку ветеранов спорта, а также развитие клубной инфраструктуры», – говорится в заявлении «Спартака».

  • Окончательная версия законопроекта может быть принята к Новому году.
  • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
  • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

Правительство РФ поддержало возвращение пива на футбольные стадионы


Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (1)
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maygli
1574251682
Вот, что значит народная команда! О людях заботится. :-)))
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