«Спартак» поддержал законопроект о разрешении продажи пива на стадионах

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подписал заявление клуба о поддержке законопроекта о возвращении продажи пива на стадионах.

«Мы полагаем, что продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, возможна за три часа до начала матча, во время его проведения, а также в течение трех часов после его окончания.

Дополнительные средства, полученные клубами в результате указанных изменений законодательства, можно будет направить на развитие детско-юношеского футбола, поддержку ветеранов спорта, а также развитие клубной инфраструктуры», – говорится в заявлении «Спартака».

Окончательная версия законопроекта может быть принята к Новому году.

Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.

На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

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