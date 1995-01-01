Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Дзюба: «Черчесов – наш генерал. Человек, который ведет всю команду»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил влияние главного тренера Станислава Черчесова на успехи команды.

    – Какова роль Станислава Черчесова в вашем личном прогрессе и прогрессе сборной?

    – Огромная. Думаю, без Станислава Саламовича и его тренерского штаба всего этого не было бы. Главный тренер – наш генерал, человек, который ведет всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле.

    Он безумно сильно поменялся в лучшую сторону, чемпионат мира раскрыл его со всех сторон. Он умеет быть строгим, умеет пошутить, найти правильные слова. Черчесов объединил эту команду. Одного его присутствия и взгляда достаточно, чтобы все выкладывались. Он проделывает очень крутую работу: классная политика, правильные тренировки, потрясающая подготовка.

    Все мы, футболисты, полностью ему доверяем и поддерживаем. Нет людей, которые с чем-то не согласны. Очень уважаем Станислава Саламовича, хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше.

    – Можно сказать, что именно такого тренера не хватало команде раньше?

    – 100 процентов! Тренер должен быть строгим, но в то же время не перегибать палку. Станислав Саламович полностью сочетает эти два качества, ведет себя ровно так, как надо: в перерыве, перед игрой…

    Он требовательный человек, и это очень хорошо для нашей сборной, потому что расслабиться мы можем в любой момент. Черчесов не даст этому случиться, он всегда держит нас в тонусе, и мы друг дружке тоже не даем спуску. Это то, что надо – баланс шуток и дисциплины, – сказал Дзюба.

    Дзюба: «Оцениваю выступление сборной в отборе на четыре с плюсом. То, что вышли на Евро – огромное событие»


    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:40
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +721

      Frankfurt Am Main 22 секунды назад

      Посмотрим на евро с какой нибудь Италией или Англией как будешь интервью давать =))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3058

      woyser 14 минут назад

      Генерал командующий взводом)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      yaran56 24 минуты назад

      Ещё одна наша скрепа - лизнуть начальнику как можно глубже и желательно это сделать публично.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1615

      Axe111 31 минуту назад

      За себя говори олух

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8261

      KLIM777 56 минут назад

      Прекращайте))) Молчание - золото)) после 4 палок лучше всего примолкнуть до лета.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2695

      Виталий Орехов > KLIM777 39 минут назад

      Как то многовато стало Зюбы в информационном пространстве. Вам не кажется?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8261

      KLIM777 > Виталий Орехов 36 минут назад

      мне кажется, что много должно быть тех, кто показывает высокий уровень в спорте. Людей, которые являются примером для молодежи, а не болтовней пустой.

      наша сборная не является такими ребятами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +105

      Граф2019 > Виталий Орехов 24 минуты назад

      дык никто не шелестит,кроме Дзюююбы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3757

      nik55 1 час назад

      да и главное----слабо лижешь генералу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3757

      nik55 1 час назад

      хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше------нормальный тренер такой сброд не соберет-----и последняя игра показала на что вы способны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7679

      alex1951 1 час назад

      Д.З.ю.Б.А. - набор букв .
      С этих букв набирается слово : 3.14 З. Д. А. Б. о.л......к.и.н.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4382

      Lester84 1 час назад

      Усатый - капитан Врунгель, а Дзюба - старший помощник Лом!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74501
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru