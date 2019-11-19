Дзюба: «Черчесов – наш генерал. Человек, который ведет всю команду»

Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил влияние главного тренера Станислава Черчесова на успехи команды.

– Какова роль Станислава Черчесова в вашем личном прогрессе и прогрессе сборной?

– Огромная. Думаю, без Станислава Саламовича и его тренерского штаба всего этого не было бы. Главный тренер – наш генерал, человек, который ведет всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле.

Он безумно сильно поменялся в лучшую сторону, чемпионат мира раскрыл его со всех сторон. Он умеет быть строгим, умеет пошутить, найти правильные слова. Черчесов объединил эту команду. Одного его присутствия и взгляда достаточно, чтобы все выкладывались. Он проделывает очень крутую работу: классная политика, правильные тренировки, потрясающая подготовка.

Все мы, футболисты, полностью ему доверяем и поддерживаем. Нет людей, которые с чем-то не согласны. Очень уважаем Станислава Саламовича, хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше.

– Можно сказать, что именно такого тренера не хватало команде раньше?

– 100 процентов! Тренер должен быть строгим, но в то же время не перегибать палку. Станислав Саламович полностью сочетает эти два качества, ведет себя ровно так, как надо: в перерыве, перед игрой…

Он требовательный человек, и это очень хорошо для нашей сборной, потому что расслабиться мы можем в любой момент. Черчесов не даст этому случиться, он всегда держит нас в тонусе, и мы друг дружке тоже не даем спуску. Это то, что надо – баланс шуток и дисциплины, – сказал Дзюба.

Дзюба: «Оцениваю выступление сборной в отборе на четыре с плюсом. То, что вышли на Евро – огромное событие»



