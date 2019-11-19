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  • Дзюба: «Черчесов – наш генерал. Человек, который ведет всю команду»

Дзюба: «Черчесов – наш генерал. Человек, который ведет всю команду»

19 ноября 2019, 14:40
19

Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил влияние главного тренера Станислава Черчесова на успехи команды.

– Какова роль Станислава Черчесова в вашем личном прогрессе и прогрессе сборной?

– Огромная. Думаю, без Станислава Саламовича и его тренерского штаба всего этого не было бы. Главный тренер – наш генерал, человек, который ведет всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле.

Он безумно сильно поменялся в лучшую сторону, чемпионат мира раскрыл его со всех сторон. Он умеет быть строгим, умеет пошутить, найти правильные слова. Черчесов объединил эту команду. Одного его присутствия и взгляда достаточно, чтобы все выкладывались. Он проделывает очень крутую работу: классная политика, правильные тренировки, потрясающая подготовка.

Все мы, футболисты, полностью ему доверяем и поддерживаем. Нет людей, которые с чем-то не согласны. Очень уважаем Станислава Саламовича, хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше.

– Можно сказать, что именно такого тренера не хватало команде раньше?

– 100 процентов! Тренер должен быть строгим, но в то же время не перегибать палку. Станислав Саламович полностью сочетает эти два качества, ведет себя ровно так, как надо: в перерыве, перед игрой…

Он требовательный человек, и это очень хорошо для нашей сборной, потому что расслабиться мы можем в любой момент. Черчесов не даст этому случиться, он всегда держит нас в тонусе, и мы друг дружке тоже не даем спуску. Это то, что надо – баланс шуток и дисциплины, – сказал Дзюба.

Дзюба: «Оцениваю выступление сборной в отборе на четыре с плюсом. То, что вышли на Евро – огромное событие»


Источник: сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (19)
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Lester84
1574164012
Усатый - капитан Врунгель, а Дзюба - старший помощник Лом!
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alex1951
1574164466
Д.З.ю.Б.А. - набор букв . С этих букв набирается слово : 3.14 З. Д. А. Б. о.л......к.и.н.
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nik55
1574164558
хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше------нормальный тренер такой сброд не соберет-----и последняя игра показала на что вы способны
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yaran56
1574167091
Ещё одна наша скрепа - лизнуть начальнику как можно глубже и желательно это сделать публично.
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woyser
1574167644
Генерал командующий взводом)
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Frankfurt Am Main
1574168521
Посмотрим на евро с какой нибудь Италией или Англией как будешь интервью давать =))
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СПАРТАК-ЭТО СИЛА
1574169182
Да что ты такое несёшь!!
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paracetamol
1574175624
Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил влияние главного тренера Станислава Черчесова на успехи команды... ------------------------------- Ты где успехи видел, бревно, против Маринки беззащитной чтоль?
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VVM1964
1574176131
Если Черчесов Генерал , Дзюба - " прапорщик Шматко " ( был такой персонаж в фильме ) . )))
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Авек плезир
1574180202
Генерал Секс
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