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    Дзюба: «Оцениваю выступление сборной в отборе на четыре с плюсом. То, что вышли на Евро – огромное событие»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал игру национальной команды в отборочном турнире Евро-2020.

    – Как оцениваете выступление сборной в отборочном цикле?

    – На четыре с плюсом. Кроме [первого] матча с Бельгией (интервью взято до поражения от Бельгии 1:4 – прим. «Бомбардира»), все остальные мы выиграли. Это очень радует. То, что вышли на Евро, это уже огромное событие.

    – А что скажете о своей игре?

    – Тоже на четыре с плюсом. Где-то можно было выступить лучше. В домашнем матче с Кипром мог забить, имел пару моментов. В гостях с киприотами тоже не реализовал все шансы. Надо отметить потрясающую игру их голкипера, этот парень умеет отбивать мячи. Но в целом очень хорошо оцениваю. С бельгийцами не все получилось, все остальное в целом по плану, – сказал Дзюба в интервью пресс-службе УЕФА.

    • Сборная России выиграла семь матчей и потерпела два поражения от Бельгии с общим счетом 2:7.
    • Национальная команда досрочно вышла на Евро-2020.

    Дзюба: «Мы не топ-сборная, которая едет выигрывать Евро-2020. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал, и даже зайти подальше»


    Источник: сайт УЕФА

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      Давид59 1 минуту назад

      Ура! Событие! Сан-марино и Казахстан повержены!

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