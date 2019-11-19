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  • Дзюба: «Оцениваю выступление сборной в отборе на четыре с плюсом. То, что вышли на Евро – огромное событие»

Дзюба: «Оцениваю выступление сборной в отборе на четыре с плюсом. То, что вышли на Евро – огромное событие»

19 ноября 2019, 13:51
7

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал игру национальной команды в отборочном турнире Евро-2020.

– Как оцениваете выступление сборной в отборочном цикле?

– На четыре с плюсом. Кроме [первого] матча с Бельгией (интервью взято до поражения от Бельгии 1:4 – прим. «Бомбардира»), все остальные мы выиграли. Это очень радует. То, что вышли на Евро, это уже огромное событие.

– А что скажете о своей игре?

– Тоже на четыре с плюсом. Где-то можно было выступить лучше. В домашнем матче с Кипром мог забить, имел пару моментов. В гостях с киприотами тоже не реализовал все шансы. Надо отметить потрясающую игру их голкипера, этот парень умеет отбивать мячи. Но в целом очень хорошо оцениваю. С бельгийцами не все получилось, все остальное в целом по плану, – сказал Дзюба в интервью пресс-службе УЕФА.

  • Сборная России выиграла семь матчей и потерпела два поражения от Бельгии с общим счетом 2:7.
  • Национальная команда досрочно вышла на Евро-2020.

Дзюба: «Мы не топ-сборная, которая едет выигрывать Евро-2020. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал, и даже зайти подальше»


Источник: сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Дзюба Артем
Комментарии (7)
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Давид59
1574161176
Ура! Событие! Сан-марино и Казахстан повержены!
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vmonomah17
1574162125
Согласен с Артемом. Раньше сборная на турниры в последний момент с долей везения попадала на турниры. В этот раз, своей игрой заработала путевку на евро.
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Граф2019
1574162538
шотландцы никакие...вот и повезло!
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Decorhome
1574173668
Согласен 4+
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VVM1964
1574176427
Ну вот это как то приземленнее , а то выйдем из группы , пройдем четвертьфинал , там еще посмотрим - раскудахтался )))
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Фан666
1574182506
Вышли из самой позорной группы какую только можно придумать и счастливы до усрачки. Если бы не вышли, за такое намколыму ссылали раньше
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