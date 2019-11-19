Дзюба: «Оцениваю выступление сборной в отборе на четыре с плюсом. То, что вышли на Евро – огромное событие»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал игру национальной команды в отборочном турнире Евро-2020.

– Как оцениваете выступление сборной в отборочном цикле?

– На четыре с плюсом. Кроме [первого] матча с Бельгией (интервью взято до поражения от Бельгии 1:4 – прим. «Бомбардира»), все остальные мы выиграли. Это очень радует. То, что вышли на Евро, это уже огромное событие.

– А что скажете о своей игре?

– Тоже на четыре с плюсом. Где-то можно было выступить лучше. В домашнем матче с Кипром мог забить, имел пару моментов. В гостях с киприотами тоже не реализовал все шансы. Надо отметить потрясающую игру их голкипера, этот парень умеет отбивать мячи. Но в целом очень хорошо оцениваю. С бельгийцами не все получилось, все остальное в целом по плану, – сказал Дзюба в интервью пресс-службе УЕФА.

Сборная России выиграла семь матчей и потерпела два поражения от Бельгии с общим счетом 2:7.

Национальная команда досрочно вышла на Евро-2020.

Дзюба: «Мы не топ-сборная, которая едет выигрывать Евро-2020. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал, и даже зайти подальше»



