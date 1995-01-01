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    Дзюба: «Мы не топ-сборная, которая едет выигрывать Евро-2020. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал, и даже зайти подальше»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о задачах национальной команды на Евро-2020.

    – Какого прогресса добилась сборная России по сравнению с чемпионатом Европы 2016 года?

    – Огромного! Евро получился не самым удачным, хотя были ничья с Англией и хороший матч со Словакией, который мы, к сожалению, проиграли. Это был опыт, он помог нам уже на чемпионате мира. После него наша сборная стала если не суперуверенная, то мы почувствовали друг друга, поняли, что можем играть и выигрывать. Сейчас команда поедет на Евро более крепкой, сбалансированной. Это сборная, которая хочет чего-то добиться.

    – Каковы амбиции команды перед чемпионатом Европы?

    – Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье.

    • Сборная России досрочно вышла на Евро-2020.
    • Россияне потерпели два поражения от бельгийцев с общим счетом 2:7.

    Дзюба: «Уже сказал всем игрокам сборной: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас мучить»


    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7678

      alex1951 1 минуту назад

      Ууткииииннн! Дзю твой хлебушек у табэ забирает!
      Рейнгольд с Ловчевым растворились, теперь новая смена шагает....
      Утю ,,отканделакали,, , Дзю пробует себя в разговорном жанре....
      Дебют сногшибательный : ....мы не топ-сборная .......далее.......зайти подальше!
      Это что? Это как? Топ-топ ,топает малыш ....Палата №6)))

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      Рейтинг: +3756

      nik55 5 минут назад

      с таким деревом как ты вы из группы не выйдите

      0
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      Рейтинг: +686

      Давид59 8 минут назад

      "Огромное подспорье" с бельгийцами не помогло. Тут нужно ещё кое-что

      0
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      Рейтинг: +756

      LOKOfanatik19 17 минут назад

      Четвертьфинал??? Что кто не получил ЗМС, хочет получить что ли... Только в Рашке дают за Четвертьфиналы ЗМС ))))

      1
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      Рейтинг: +21739

      gol_kak_sokol 21 минуту назад

      Зюба: сборная не топ, а я дно.

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      Рейтинг: +630

      Иван Петров 1986 22 минуты назад

      Что-то слишком много дзюбы везде.

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      Рейтинг: +588

      Серёга Краснодарский 29 минут назад

      бред. Парни не буду повторяться но рекомендую посмотреть комментарий последней игры сборной от Бубнова. на этом желтом сайте их нет. кто захочет найдет. кто не найдет не отвечайте мне.

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      Рейтинг: +429

      Nekit92 32 минуты назад

      Потом из группы еле еле со скрипом еще не факт что выйдут

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