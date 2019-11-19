Дзюба: «Мы не топ-сборная, которая едет выигрывать Евро-2020. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал, и даже зайти подальше»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о задачах национальной команды на Евро-2020.

– Какого прогресса добилась сборная России по сравнению с чемпионатом Европы 2016 года?

– Огромного! Евро получился не самым удачным, хотя были ничья с Англией и хороший матч со Словакией, который мы, к сожалению, проиграли. Это был опыт, он помог нам уже на чемпионате мира. После него наша сборная стала если не суперуверенная, то мы почувствовали друг друга, поняли, что можем играть и выигрывать. Сейчас команда поедет на Евро более крепкой, сбалансированной. Это сборная, которая хочет чего-то добиться.

– Каковы амбиции команды перед чемпионатом Европы?

– Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020.

Россияне потерпели два поражения от бельгийцев с общим счетом 2:7.

Дзюба: «Уже сказал всем игрокам сборной: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас мучить»



