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  • Дзюба: «Мы не топ-сборная, которая едет выигрывать Евро-2020. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал, и даже зайти подальше»

Дзюба: «Мы не топ-сборная, которая едет выигрывать Евро-2020. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал, и даже зайти подальше»

19 ноября 2019, 13:25
24

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о задачах национальной команды на Евро-2020.

– Какого прогресса добилась сборная России по сравнению с чемпионатом Европы 2016 года?

– Огромного! Евро получился не самым удачным, хотя были ничья с Англией и хороший матч со Словакией, который мы, к сожалению, проиграли. Это был опыт, он помог нам уже на чемпионате мира. После него наша сборная стала если не суперуверенная, то мы почувствовали друг друга, поняли, что можем играть и выигрывать. Сейчас команда поедет на Евро более крепкой, сбалансированной. Это сборная, которая хочет чего-то добиться.

– Каковы амбиции команды перед чемпионатом Европы?

– Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье.

  • Сборная России досрочно вышла на Евро-2020.
  • Россияне потерпели два поражения от бельгийцев с общим счетом 2:7.

Дзюба: «Уже сказал всем игрокам сборной: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас мучить»


Источник: сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (24)
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Nekit92
1574159331
Потом из группы еле еле со скрипом еще не факт что выйдут
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Иван Петров 1986
1574159922
Что-то слишком много дзюбы везде.
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LOKOfanatik19
1574160195
Четвертьфинал??? Что кто не получил ЗМС, хочет получить что ли... Только в Рашке дают за Четвертьфиналы ЗМС ))))
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nik55
1574160948
с таким деревом как ты вы из группы не выйдите
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Граф2019
1574162281
какая четверть! там уже датчяне нас ждут!какой капитан,такая и сборная...
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Lester84
1574164138
Ох как мы запели после матча с Бельгией. После гарантированного выхода из группы и бельгийцев рвать собирались, и Евро выигрывать. Посмотрим как запоют после группового этапа
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ИГОРЬ БОРИСОВИЧ
1574165919
ххаа-ха бревно размышляет это что то.
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Dellleone
1574170880
Да ты не уймешься, холоп!!!
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Чец
1574171060
Уже пора издавать отдельным изданием цитатник Дзюбы, а то очень тяжело искать высказывания "суперигрока" по разным источникам.
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paracetamol
1574175732
Хочется выйти как минимум в четвертьфинал.... --------------------- Для этого забивать надо, дубина!
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