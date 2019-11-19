Дзюба: «Уже сказал всем игрокам сборной: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас мучить»

Нападающий сборной России Артем Дзюба высказался о своих шансах стать лучшим бомбардиром национальной команды в истории.

– Чтобы обогнать лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова, вам осталось забить семь мячей. Для вас важно стать номером один в этом списке?

– Если скажу «нет», наверное, слукавлю. Такие мысли есть. Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить».

В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как все будет.