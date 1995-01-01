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    Дзюба: «Уже сказал всем игрокам сборной: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас мучить»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба высказался о своих шансах стать лучшим бомбардиром национальной команды в истории.

    – Чтобы обогнать лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова, вам осталось забить семь мячей. Для вас важно стать номером один в этом списке?

    – Если скажу «нет», наверное, слукавлю. Такие мысли есть. Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить».

    В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как все будет.

    • Кержаков – лучший бомбардир российской сборной, на его счету 30 голов в 91 матче.
    • Дзюба сыграл 41 матч, забил 24 гола.
    • В отборе Евро-2020 Дзюба забил девять голов (из них четыре – в ворота Сан-Марино) и отдал пять ассистов.
    • Во вторник Россия сыграет на выезде с Сан-Марино, начало матча – в 22:45 мск.

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 13:03
    Комментарии18
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      Рейтинг: +686

      Давид59 3 минуты назад

      Предлагаю ему эти 7 голов подарить в бумажной форме на новый год. А то сам не может. Только что была Бельгия - забивал бы 7. Или 8

      0
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      Рейтинг: +533

      Князев 10 минут назад

      Эгоист

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11303

      Garrincha58 12 минут назад

      предлагаю на это дерево вообще не обращать внимания

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      Иван Петров 1986 21 минуту назад

      А то Бельгии не забил?

      0
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      Рейтинг: +3499

      ЮНик 32 минуты назад

      Когда ж этот "Цыцырон заткнёт фонтан своего красноречия"? Зае***и его тупые шутейки. "Молодчина против Сан-Марино, а против молодца не форвард, а овца".

      2
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      Рейтинг: +429

      Nekit92 35 минут назад

      Лучше б ты бельгийцам хотя бы 2 забил бы,и тебя перестали бы мучить.
      На сан марине хочет Кержа обойти... облезешь.
      Даже если обгонишь, все равно Саня номер один.

      5
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      Рейтинг: +15

      zabaikalec62 > Nekit92 32 минуты назад

      СТОПУДОВО СОГЛАСЕН!!!

      2
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      Рейтинг: +109

      n1hat 35 минут назад

      Трепло, а чё бельгийцам не забил*?)

      4
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      Рейтинг: +2066

      zritelx 36 минут назад

      И это капитан и лидер сборной-назначенный - стыдоба, ну у него же есть друзья, родственники, почему не подскажут ему- ну помолчи ради бога, ты же себя глупеньким представляешь.

      1
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      Рейтинг: +1802

      SunRomeS 38 минут назад

      Опять льва включил, блаженный)))

      0
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      Рейтинг: +3756

      nik55 40 минут назад

      чучело----ты мучаешь всех нормальных болельщиков своей игрой

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