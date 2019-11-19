Дзюба: «Уже сказал всем игрокам сборной: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас мучить»

Нападающий сборной России Артем Дзюба высказался о своих шансах стать лучшим бомбардиром национальной команды в истории.
– Чтобы обогнать лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова, вам осталось забить семь мячей. Для вас важно стать номером один в этом списке?
– Если скажу «нет», наверное, слукавлю. Такие мысли есть. Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить».
В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как все будет.
- Кержаков – лучший бомбардир российской сборной, на его счету 30 голов в 91 матче.
- Дзюба сыграл 41 матч, забил 24 гола.
- В отборе Евро-2020 Дзюба забил девять голов (из них четыре – в ворота Сан-Марино) и отдал пять ассистов.
- Во вторник Россия сыграет на выезде с Сан-Марино, начало матча – в 22:45 мск.
Источник: сайт УЕФА