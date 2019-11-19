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  • Дзюба: «Уже сказал всем игрокам сборной: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас мучить»

Дзюба: «Уже сказал всем игрокам сборной: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас мучить»

19 ноября 2019, 13:03
49

Нападающий сборной России Артем Дзюба высказался о своих шансах стать лучшим бомбардиром национальной команды в истории.

– Чтобы обогнать лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова, вам осталось забить семь мячей. Для вас важно стать номером один в этом списке?

– Если скажу «нет», наверное, слукавлю. Такие мысли есть. Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить».

В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как все будет.

  • Кержаков – лучший бомбардир российской сборной, на его счету 30 голов в 91 матче.
  • Дзюба сыграл 41 матч, забил 24 гола.
  • В отборе Евро-2020 Дзюба забил девять голов (из них четыре – в ворота Сан-Марино) и отдал пять ассистов.
  • Во вторник Россия сыграет на выезде с Сан-Марино, начало матча – в 22:45 мск.

Источник: сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (49)
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САДЫЧОК
1574158495
Черчесов ,не ставь это бревно в состав !!! Кому , нужен такой футбол ?!
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n1hat
1574159149
Трепло, а чё бельгийцам не забил*?)
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Nekit92
1574159159
Лучше б ты бельгийцам хотя бы 2 забил бы,и тебя перестали бы мучить. На сан марине хочет Кержа обойти... облезешь. Даже если обгонишь, все равно Саня номер один.
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ЮНик
1574159347
Когда ж этот "Цыцырон заткнёт фонтан своего красноречия"? Зае***и его тупые шутейки. "Молодчина против Сан-Марино, а против молодца не форвард, а овца".
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rash1959
1574164598
Кому забивал деревянный: лихтенштейн -5 сан-марино - 4 шотландия -3 молдавия -2 коста-рика -2 швеция -1 сербия -1 саудовская аравия-1 турция 1 казахстан -1 испания -1 итого 24. почти все гранды!!!
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алдан2014
1574166509
Как же он неприятен
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BRO_football
1574166840
Единоличник, хренов! Нужно о всей команде думать, а не о себе любимом. Мучает он их, видите ли! Интересно, что из себя представляют эти мучения? Дзюба угрозами заставляет футболистов играть на себя, чтобы только он голы забивал? А не обнаглел ли он с такими желаниями? Может, Черчесов всю тактику перестроит, чтобы все пасы и забросы только на Дзюбу были? Хотя, впрочем, тут нечего менять. Сборная и так играет по такой тактике.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1574167864
Мячом последние мозги выбили.
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portero
1574177602
Чтоб тебе персонального опекуна поставили и всё, ты же не сможешь ешо обвграть если только снесешь его и судейка это пропустит
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zigbert
1574185861
Раньше таких болтунов в сборной не было.
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