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  • В Англии вратарь неточно пробил пенальти и сбил прожектор над трибуной

В Англии вратарь неточно пробил пенальти и сбил прожектор над трибуной

17 ноября 2019, 14:11
3

В центральном дивизионе Южной футбольной лиги Англии состоялся матч «Нанитон Боро» и «Стрэтфорд Таун». По ходу матча заработанный пенальти пробил вратарь «Нанитона» Тони Бридин.

Его удар пришелся не в створ, а мяч полетел выше ворот. В итоге он попал в прожектор над трибуной и обрушил его. Видео доступно ниже.

  • В результате инцидента никто не пострадал.
  • «Нанитон», несмотря на неудачу с пенальти, победил со счетом 2:0.
  • В Южной футбольной лиге Англии играют непрофессиональные команды.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рейтинг Букмекеров»
Англия
Комментарии (3)
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Romantic2010
1573990779
Кержаков....
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алдан2014
1573994068
Вдул так вдул!
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