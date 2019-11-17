В Англии вратарь неточно пробил пенальти и сбил прожектор над трибуной

В центральном дивизионе Южной футбольной лиги Англии состоялся матч «Нанитон Боро» и «Стрэтфорд Таун». По ходу матча заработанный пенальти пробил вратарь «Нанитона» Тони Бридин.

Его удар пришелся не в створ, а мяч полетел выше ворот. В итоге он попал в прожектор над трибуной и обрушил его. Видео доступно ниже.

В результате инцидента никто не пострадал.

«Нанитон», несмотря на неудачу с пенальти, победил со счетом 2:0.

В Южной футбольной лиге Англии играют непрофессиональные команды.