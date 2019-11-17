Хорватия ни разу в истории не проигрывала дома в отборах на Евро. Беспроигрышная серия – 35 матчей

Сборная Хорватии вышла на Евро-2020, обыграв Словакию (3:1) в отборочном турнире.

Благодаря этому результату хорватская национальная команда завершила очередной отбор на чемпионат Европы без домашних поражений.

Хорватия, участвующая в отборочных турнирах на Евро как отдельная от Югославии сборная с 1996 года, провела 35 встреч дома, 27 из которых выиграла и еще восемь свела к ничьей.