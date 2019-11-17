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  • Хорватия ни разу в истории не проигрывала дома в отборах на Евро. Беспроигрышная серия – 35 матчей

Хорватия ни разу в истории не проигрывала дома в отборах на Евро. Беспроигрышная серия – 35 матчей

17 ноября 2019, 07:40
4

Сборная Хорватии вышла на Евро-2020, обыграв Словакию (3:1) в отборочном турнире.

Благодаря этому результату хорватская национальная команда завершила очередной отбор на чемпионат Европы без домашних поражений.

Хорватия, участвующая в отборочных турнирах на Евро как отдельная от Югославии сборная с 1996 года, провела 35 встреч дома, 27 из которых выиграла и еще восемь свела к ничьей.

  • Наивысшее достижение Хорватии на чемпионатах Европы – четвертьфиналы в 1996 и 2008 годах.
  • На чемпионате мира-2018 в России хорваты дошли до финала, где проиграли Франции (2:4).

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Хорватия
Комментарии (4)
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АртурZaСМ
1573967147
Серьёзная статистика...
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Алеха32
1573973707
это всего при население 4млн, в Москве народу больше живёт. Молодцы так держать.
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LEON_83
1573979914
круто
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