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    Хорватия ни разу в истории не проигрывала дома в отборах на Евро. Беспроигрышная серия – 35 матчей

    Сборная Хорватии вышла на Евро-2020, обыграв Словакию (3:1) в отборочном турнире.

    Благодаря этому результату хорватская национальная команда завершила очередной отбор на чемпионат Европы без домашних поражений.

    Хорватия, участвующая в отборочных турнирах на Евро как отдельная от Югославии сборная с 1996 года, провела 35 встреч дома, 27 из которых выиграла и еще восемь свела к ничьей.

    • Наивысшее достижение Хорватии на чемпионатах Европы – четвертьфиналы в 1996 и 2008 годах.
    • На чемпионате мира-2018 в России хорваты дошли до финала, где проиграли Франции (2:4).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +243

      Алеха32 18 минут назад

      это всего при население 4млн, в Москве народу больше живёт.
      Молодцы так держать.

      0
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      Рейтинг: +2503

      АртурZaСМ > Алеха32 13 минут назад

      Вот, что называется брать качеством, а не количеством...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2503

      АртурZaСМ 2 часа назад

      Серьёзная статистика...

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