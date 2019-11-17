Отбор Евро-2020. Хорватия, Австрия и Польша выиграли свои матчи, Влашич и Крыховяк забили

Завершились еще три матча отбора Евро-2020.

В группе E Хорватия одержала домашнюю волевую победу над Словакией.

В группе G Австрия на своем поле обыграла Северную Македонию, а Польша в гостях одолела Израиль.

Отбор Евро-2020. Группа E. 9-й тур

Хорватия – Словакия – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Боженик, 32; 1:1 – Влашич, 56; 2:1 – Петкович, 60; 3:1 – Перишич, 74.

Удаление: нет – Мак, 66.

Отбор Евро-2020. Группа G. 9-й тур

Австрия – Северная Македония – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Алаба, 7; 2:0 – Ляйнер, 48; 2:1 – Стояновски, 90+3.

Израиль – Польша – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 4; 0:2 – Пентек, 54; 1:2 – Даббур, 88.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020