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    Отбор Евро-2020. Хорватия, Австрия и Польша выиграли свои матчи, Влашич и Крыховяк забили

    Завершились еще три матча отбора Евро-2020.

    В группе E Хорватия одержала домашнюю волевую победу над Словакией.

    В группе G Австрия на своем поле обыграла Северную Македонию, а Польша в гостях одолела Израиль.

    Отбор Евро-2020. Группа E. 9-й тур

    Хорватия – Словакия – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Боженик, 32; 1:1 – Влашич, 56; 2:1 – Петкович, 60; 3:1 – Перишич, 74.

    Удаление: нет – Мак, 66.

    Отбор Евро-2020. Группа G. 9-й тур

    Австрия – Северная Македония – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Алаба, 7; 2:0 – Ляйнер, 48; 2:1 – Стояновски, 90+3.

    Израиль – Польша – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 4; 0:2 – Пентек, 54; 1:2 – Даббур, 88.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: «Бомбардир»

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