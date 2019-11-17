Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отбор Евро-2020. Хорватия, Австрия и Польша выиграли свои матчи, Влашич и Крыховяк забили

Отбор Евро-2020. Хорватия, Австрия и Польша выиграли свои матчи, Влашич и Крыховяк забили

17 ноября 2019, 00:54

Завершились еще три матча отбора Евро-2020.

В группе E Хорватия одержала домашнюю волевую победу над Словакией.

В группе G Австрия на своем поле обыграла Северную Македонию, а Польша в гостях одолела Израиль.

Отбор Евро-2020. Группа E. 9-й тур

Хорватия – Словакия – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Боженик, 32; 1:1 – Влашич, 56; 2:1 – Петкович, 60; 3:1 – Перишич, 74.

Удаление: нет – Мак, 66.

Отбор Евро-2020. Группа G. 9-й тур

Австрия – Северная Македония – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Алаба, 7; 2:0 – Ляйнер, 48; 2:1 – Стояновски, 90+3.

Израиль – Польша – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 4; 0:2 – Пентек, 54; 1:2 – Даббур, 88.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Хорватия Словакия Австрия Северная Македония Израиль Польша
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+