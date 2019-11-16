Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала» Иванов: «Назначение Хачатурянца в судейский комитет поддерживаем, Егорова надо менять»

Президент «Урала» Иванов: «Назначение Хачатурянца в судейский комитет поддерживаем, Егорова надо менять»

16 ноября 2019, 16:58

Григорий Иванов, президент «Урала», оценил назначение Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета РФС. При этом Александр Егоров, бывший арбитр, продолжает отвечать за работу департамента судейства и инспектирования.

«Мы поддерживаем, что назначили Хачатурянца. Дай бог, чтобы у него все получилось, и команды не страдали от судейского произвола.

Работа Егорова? Я уже неоднократно говорил, что если команда не выполняет задачу и не показывает результат, то меняют главного тренера. У нас сейчас главный тренер в судейском корпусе — это Егоров. Я считаю, его надо менять, это мое мнение», – считает Иванов.

В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий Егоров Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+