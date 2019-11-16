Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Президент «Урала» Иванов: «Назначение Хачатурянца в судейский комитет поддерживаем, Егорова надо менять»

    Григорий Иванов, президент «Урала», оценил назначение Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета РФС. При этом Александр Егоров, бывший арбитр, продолжает отвечать за работу департамента судейства и инспектирования.

    «Мы поддерживаем, что назначили Хачатурянца. Дай бог, чтобы у него все получилось, и команды не страдали от судейского произвола.

    Работа Егорова? Я уже неоднократно говорил, что если команда не выполняет задачу и не показывает результат, то меняют главного тренера. У нас сейчас главный тренер в судейском корпусе — это Егоров. Я считаю, его надо менять, это мое мнение», – считает Иванов.

    В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74476
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru