Президент «Урала» Иванов: «Назначение Хачатурянца в судейский комитет поддерживаем, Егорова надо менять»

Григорий Иванов, президент «Урала», оценил назначение Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета РФС. При этом Александр Егоров, бывший арбитр, продолжает отвечать за работу департамента судейства и инспектирования.

«Мы поддерживаем, что назначили Хачатурянца. Дай бог, чтобы у него все получилось, и команды не страдали от судейского произвола.

Работа Егорова? Я уже неоднократно говорил, что если команда не выполняет задачу и не показывает результат, то меняют главного тренера. У нас сейчас главный тренер в судейском корпусе — это Егоров. Я считаю, его надо менять, это мое мнение», – считает Иванов.

Назначение Хачатурянца поддержал «Спартак».

Также стало известно об отстранении судьи Михаила Вилкова .

. «Урал» в РПЛ идет девятым.

В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?