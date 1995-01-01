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    Директор ЦСКА Бабаев: «Никто не называет Вилкова и Мешкова плохими судьями. У них очень тяжелая работа, им не позавидуешь»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал отстранение нижегородского судьи Михаила Вилкова. Функционер не считает его плохим арбитром.

    «Безусловно, у судей очень тяжeлая работа. Им не позавидуешь. Всегда будут недовольные. Но когда логика принятия решений прозрачна и понятна, тогда меньше домыслов о предвзятости и нечестности. В противном случае, все накапливается как снежный ком.

    Никто не называет Вилкова и Виталия Мешкова плохими судьями. У них были удачные матчи. Просто когда руководство их, по сути, подставляет, вопреки всему назначая на следующие игры (когда другие арбитры почему-то не работают), то тогда, естественно, возникают сомнения, вопросы. Вот и всe», – сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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