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  • Директор ЦСКА Бабаев: «Никто не называет Вилкова и Мешкова плохими судьями. У них очень тяжелая работа, им не позавидуешь»

Директор ЦСКА Бабаев: «Никто не называет Вилкова и Мешкова плохими судьями. У них очень тяжелая работа, им не позавидуешь»

16 ноября 2019, 00:15
13

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал отстранение нижегородского судьи Михаила Вилкова. Функционер не считает его плохим арбитром.

«Безусловно, у судей очень тяжeлая работа. Им не позавидуешь. Всегда будут недовольные. Но когда логика принятия решений прозрачна и понятна, тогда меньше домыслов о предвзятости и нечестности. В противном случае, все накапливается как снежный ком.

Никто не называет Вилкова и Виталия Мешкова плохими судьями. У них были удачные матчи. Просто когда руководство их, по сути, подставляет, вопреки всему назначая на следующие игры (когда другие арбитры почему-то не работают), то тогда, естественно, возникают сомнения, вопросы. Вот и всe», – сказал Бабаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вилков Михаил Мешков Виталий
Комментарии (13)
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kliker
1573863244
Что за дурацкие правила в Премьер Лиге запрещать судьям-землякам судить команды своего города и другого, заранее считая, что судья будет подсуживать и не смогут судить объёктивно . В результате и остаются пара-тройка судей, Мешков да Вилков, которые только могут судить матчи Зенит-Москва.
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Ушат Помоев
1573869322
Нам бы Калину в наставники всех судей РФС
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Frenzybm
1573878207
Тяжёлая работа у шахтёров, уважаемый бабаев. А судьям уже и вар дали, а они все косячат не по-детски..
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yorgenbarenz
1573887024
Гильотину и электрический стул поставьте в судейские комнаты.Один хер найдутся желающие на эту "тяжёлую работу".
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Snek
1573891398
А кто их называет судьями? Никто
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general.lizyukov
1573892364
Конечно не называют. Они просто козлы.
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vladimir-7
1573893453
Вилков может быть и неплохой судья, но коррупционный человек и это его губит. Вот оставлять такую мразь как Егоров, в системе РФС, зачем Дюкову, в его работе, нужен такой огромный минус. Гнать его поганой метлой как можно дальше, в результате ни у кого не будет головной боли.
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mango
1573907231
Ну да хороший только вот смотря под кого. Вот га соккере есть модер Unojek тоже вроде хороший только смотря под кого))
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ALEX ML
1573920749
Конечно тяжёлая работа и бабки отработать и пытаться при этом "судить честно"
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bset
1573934040
Дурацкая практика - критиковать нельзя, обсуждать нельзя. Прям закрытая каста. Побольше прозрачности. Ну и лицо попроще.
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