Комментатор Нагучев: «В перерыве одного из матчей Уткин заставил выпить коньяка»

Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ», рассказал о совместной работе с Василием Уткиным, бывшим комментатором. Тот позволял коллеге пить во время матча спиртное.

«Первый матч в Васей – 9.11.2008 «Хетафе» – «Валенсия» (0:3). В перерыве Вася заставил меня выпить 100 граммов коньяка, потому что я дико волновался», – сообщил Нагучев.