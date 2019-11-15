Комментатор Нагучев: «В перерыве одного из матчей Уткин заставил выпить коньяка»

Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ», рассказал о совместной работе с Василием Уткиным, бывшим комментатором. Тот позволял коллеге пить во время матча спиртное.
«Первый матч в Васей – 9.11.2008 «Хетафе» – «Валенсия» (0:3). В перерыве Вася заставил меня выпить 100 граммов коньяка, потому что я дико волновался», – сообщил Нагучев.
- Роман Нагучев комментирует футбол с 2008-го года.
- Уткин сейчас на телевидении не работает.
- С 2010-го по 2015-й год Уткин был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс».
Источник: твиттер Романа Нагучева