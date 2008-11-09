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    Комментатор Нагучев: «В перерыве одного из матчей Уткин заставил выпить коньяка»

    Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ», рассказал о совместной работе с Василием Уткиным, бывшим комментатором. Тот позволял коллеге пить во время матча спиртное.

    «Первый матч в Васей – 9.11.2008 «Хетафе»«Валенсия» (0:3). В перерыве Вася заставил меня выпить 100 граммов коньяка, потому что я дико волновался», – сообщил Нагучев.

    • Роман Нагучев комментирует футбол с 2008-го года.
    • Уткин сейчас на телевидении не работает.
    • С 2010-го по 2015-й год Уткин был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс».

    Источник: твиттер Романа Нагучева

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    Сегодня, 18:10
    Комментарии6
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      Рейтинг: +555

      moskowcity-petrv 53 минуты назад

      Бедолага жалуется выпил и выпил 10лет прошло, всё помнит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3801

      vladik12 1 час назад

      Иногда кажется, что Роман до сих пор не протрезвел.

      1
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      Рейтинг: +26

      Волька 1 час назад

      Нагучев отвратительный комментатор

      0
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      Рейтинг: +426

      alarm > Волька 1 час назад

      отвратительный - это истерично визжащий, как баба, хряк шмурнов.

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      Рейтинг: +1005

      Decorhome 1 час назад

      И родился новый анекдот)

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      Рейтинг: +6176

      mihail200606 1 час назад

      Может все по другому было - Вася так его затрахал морально и словоблудием, что тому ниче не оставалось как выпить коньяка, чтобы успокоиться))

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