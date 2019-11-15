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  • Комментатор Нагучев: «В перерыве одного из матчей Уткин заставил выпить коньяка»

Комментатор Нагучев: «В перерыве одного из матчей Уткин заставил выпить коньяка»

15 ноября 2019, 18:10
7

Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ», рассказал о совместной работе с Василием Уткиным, бывшим комментатором. Тот позволял коллеге пить во время матча спиртное.

«Первый матч в Васей – 9.11.2008 «Хетафе»«Валенсия» (0:3). В перерыве Вася заставил меня выпить 100 граммов коньяка, потому что я дико волновался», – сообщил Нагучев.

  • Роман Нагучев комментирует футбол с 2008-го года.
  • Уткин сейчас на телевидении не работает.
  • С 2010-го по 2015-й год Уткин был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Источник: твиттер Романа Нагучева
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Уткин Василий
Комментарии (7)
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mihail200606
1573831121
Может все по другому было - Вася так его затрахал морально и словоблудием, что тому ниче не оставалось как выпить коньяка, чтобы успокоиться))
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Decorhome
1573831138
И родился новый анекдот)
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Волька
1573831423
Нагучев отвратительный комментатор
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vladik12
1573832493
Иногда кажется, что Роман до сих пор не протрезвел.
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moskowcity-petrv
1573833939
Бедолага жалуется выпил и выпил 10лет прошло, всё помнит
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portero
1573843244
после 150 коньячка нормально лапшу вешать, тормоза снимает .
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